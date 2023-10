Unione dei Comuni, si riaccende la protesta

"Per sbloccare la grave situazione attuale chiediamo un incontro urgente con la giunta dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese". Lo affermano i 63 dipendenti dell’Unione con sede a Predappio (agenti di polizia municipale compresi), attraverso un documento sindacale firmato da Glauco Giorgetti, Martina Castagnoli e Massimo Monti, rispettivamente per le segreterie Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl. I dipendenti fra l’altro hanno già dato mandato ai sindacati stessi di assumere tutte le iniziative utili allo sblocco, fra cui lo sciopero e il blocco dell’attività.

Si legge nel documento diffuso ieri dalle organizzazioni sindacali: "Giovedì 28 settembre nel corso dell’assemblea del personale abbiamo appreso di numerose difficoltà presenti in ambito lavorativo, confermando i numerosi segnali già pervenuti". Le difficoltà riguardano: dotazione del personale del tutto insufficiente e assenza di diverse figure nella pianta organica, cominciando dai responsabili (del personale e della ragioneria) e da altre figure di istruttori tecnici, amministrativi, contabili; incertezza sul piano occupazionale e sulla copertura necessaria dei ruoli vacanti; blocco della contrattazionedecentrata, con la mancata corresponsione della produttività e degli altri istituti contrattuali; impossibilità di progressioni verticali previste dal contratto per la mancata regolamentazione e l’assenza di indicazioni sulla formazione del fondo del salario accessorio; mancata adozione degli strumenti regolamentari, data l’uscita dall’Unione del Comune di Forlì.

Inoltre, il documento sindacale denuncia che il "servizio di polizia locale si trova in grossissima difficoltà per assenza di scelte e investimenti, come la mancata costituzione di una centrale operativa, l’assenza di una organizzazione che comporti la presenza di ufficiali in turno, servizi che prevedono agenti che devono operare da soli, anche in compiti che prevedono necessaria composizione di almeno una pattuglia (infortunistica, polizia commerciale, edilizia, servizi serali...); il perdurare dello svolgimento di compiti amministrativi non dovuti, come le ordinanze del Codice della strada o le occupazioni di suolo pubblico, creando tensioni ed imbarazzo tra i lavoratori; la difficoltà cronica al pagamento di istituti, come la turnazione, la mancata corresponsione di istituti contrattuali come la maggiorazione nei festivi o lo straordinario". Tutto ciò sta facendo "infuriare il personale".

Insomma, per gli occupati dell’Unione dei Comuni "la paralisi della contrattazione e il blocco dell’applicazione del contratto di lavoro per tutti i dipendenti stanno creando una situazione di forte imbarazzo, tanto che i lavoratori sono in parte demotivati, stanchi e rassegnati, ma anche arrabbiati al limite della disobbedienza civile". La richiesta quindi è: "Pretendiamo un cambio di passo, assunzione di responsabilità politica e tecnica che porti a un concreto scadenziario con risultati a breve".

A questa dura presa di posizione risponde Francesco Tassinari, presidente dell’Unione: "In una grave situazione come quella causata da alluvione, frane e terremoto, la presa di posizione dei dipendenti è come sparare sulla Croce Rossa. Facciamo quello che possiamo, cercando di sostituire alcuni dipendenti andati in pensione. Ma, se non ci dà una mano qualcuno, da soli non ce la facciamo, anche perché è diventato difficile trovare dipendenti perfino per i lavori pubblici".

Quinto Cappelli