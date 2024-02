"Unione, entro marzo 4 assunzioni e due nuovi agenti di polizia locale"

"Le difficoltà che sta incontrando la nostra Unione dei Comuni della Romagna Forlivese non sono di immediata soluzione e l’uscita del comune di Forlì ha senza dubbio influito ad aggravare una situazione già in affanno da anni". E’ la risposta del presidente dell’Unione e sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, ai sindacati confederali di categoria Cgil, Cisl e Uil, che in un recente documento avevano denunciato "la situazione gravissima" dell’ente con sede a Predappio, a 10 anni dalla sua fondazione. "La riduzione del personale, da più di 200 a poco più di 60, – spiega – è legata sostanzialmente alla reinternalizzazione del personale della polizia locale: in capo all’Unione sono rimasti, oltre al personale già in forza alla medesima, gli agenti di polizia locale che a suo tempo erano stati trasferiti dai singoli comuni, oltre alla figura del comandante, mantenendo pertanto invariata una situazione di fatto ante costituzione Unione". Secondo Tassinari, "l’anno 2023, come noto, non ha sicuramente concesso sconti al nostro territorio, e le gravi emergenze che hanno colpito tutti i comuni dell’Unione non hanno consentito di indirizzare le necessarie azioni di intervento sulla riorganizzazione dell’Unione, essendo le priorità legate alla ricostruzione dei singoli territori". Inoltre, "la modifica della legge regionale 21/2012, in merito alla riforma degli Ato (Ambiti territoriali ottimali), approvata nel dicembre 2023, è un’opportunità da valutare e da cogliere, attraverso collaborazioni e studi di fattibilità, in team con l’assessorato del riordino territoriale della regione Emilia-Romagna, proprio per trovare soluzioni organizzative e gestionali più consone ad un territorio estremamente variegato, sia in termini geografici che economici, che non consente di portare avanti il progetto, a suo tempo approvato, per la coesione di una grande unione, probabilmente ambizioso nei contenuti, ma volto ad una politica sussidiaria del territorio".

Aggiunge il presidente: "Il turn over del personale è purtroppo un problema che accomuna negli ultimi anni tutta la pubblica amministrazione e in particolare gli enti locali, ove le conseguenze più dirompenti si evidenziano per forza di cose negli enti più piccoli". Tassinari cerca quindi di guardare avanti: "In attesa di addivenire a proposte organizzative alternative all’attuale, e in concomitanza alla gestione dell’emergenza, che si ricorda non è ancora terminata ma, anzi, è in piena gestione, la ‘macchina unionale’ non si è comunque fermata e cerca di dare risposte concrete alle esigenze dei servizi, anche attraverso il reclutamento di nuovo personale". A questo proposito la nota del presidente Tassinari conclude, con un barlume di speranza: "Entro il mese di marzo verranno effettuate quattro nuove assunzioni, a supporto dello sportello unico delle attività produttive, del servizio informatico e della Centrale Unica di committenza, mentre a brevissimo verrà indetta una procedura selettiva per la sostituzione di due agenti di polizia locale".