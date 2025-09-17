Università degli Adulti, suona la campanella. Domani la presentazione delle lezioni

‘Convivere con la diversità’, questo il tema del 42° anno di attività della Libera Università per Adulti aps di Forlì, associazione di volontariato che unisce passione per la cultura, l’apprendimento e l’aggregazione sociale. Domani l’inaugurazione dell’anno accademico presso la chiesa del Suffragio di corso della Repubblica: a partire dalle 16 è previsto, dopo i saluti istituzionali e le presentazioni delle attività 2025/26 del rettore Ivano Natali, un concerto d’organo e canto del duo ’Canto e Incanto’.

Lo scorso anno, l’Università ha raccolto 220 iscrizioni, in incremento rispetto al 2023, oltre a registrare un "progressivo abbassamento dell’età media", spiega il presidente Renzo Virgilio Severi. "Il nostro obiettivo – continua – è coinvolgere più gente possibile non solo della casa di riposo che è anche la nostra sede, la residenza Zangheri, ma soprattutto quello di fare in modo che le persone in età più avanzata vengano stimolate a continuare l’apprendimento culturale, creare delle comunità e delle amicizie durature. Spesso, infatti, grazie alle nostre lezioni si formano dei gruppi di persone che iniziano a frequentarsi anche dal di fuori dell’Università, finendo per creare un senso di appartenenza che è alla base delle nostre attività".

Le lezioni, che inizieranno il 24 settembre presso la residenza Zangheri, saranno svolte ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 ed ognuna avrà un tema differente, seguendo il filo conduttore che è il focus annuale. Il titolo della prima lezione sarà ’La dignità del lavoro come centro della nostra Costituzione’, tenuta da Carlo Sorgi, magistrato e già giudice del lavoro. Tra i corsi accademici proposti vi saranno anche: astronomia, cinema, cultura religiosa, slavistica, scienze naturali, musica e altro ancora.

Durante l’anno accademico, che terminerà il 14 maggio, saranno previste anche diverse visite guidate che coinvolgeranno non solo il territorio forlivese ma anche, ad esempio, città come Firenze, Padova e Ferrara. Le iscrizioni non prevedono alcun limite di età o titolo di studio e potranno essere effettuate in presenza presso la residenza Zangheri di via Andrelini 5 il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18, oppure tramite indirizzo e-mail inviando una richiesta a info@liberauniversitaforli.it, o chiamando i numeri di riferimento 0543 1908614 e 380 7743876 nei medesimi giorni e orari. Tutti i dettagli sulle attività ed il programma delle lezioni e sulle iscrizioni è disponibile sul sito www.liberauniversitaforli.it.

Sergio Tomaselli