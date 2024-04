Università, la ’svolta’ romagnola. Tre forlivesi nel senato accademico

Un grande risultato per il Campus forlivese, e – più in generale – per i Campus della Romagna che per la prima volta si vedono rappresentate nel Senato accademico dell’Università di Bologna. Le elezioni si sono svolte pochi giorni fa e le cariche saranno valide per il triennio 2024-2027, secondo il nuovo Statuto che prevede l’elezione di cinque rappresentanti per ogni area scientifico-disciplinare, di cui almeno tre direttrici/direttori; un rappresentante dei Presidenti di Campus; due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Il rappresentante dei presidenti di Campus è stato individuato nel professor Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì.

"La revisione dello statuto ha finalmente permesso a uno dei rappresentanti dei campus romagnoli di entrare in senato per la prima volta, infatti fino ad ora avevamo un ruolo che potremmo definire ‘di uditori’ – il commento di Menegatti –. Si tratta di un riconoscimento molto importante perché questo nuovo ingresso ci permette di avere una voce e una rappresentanza istituzionale che rappresentano un primato e ben rappresentano il nuovo ruolo di primo piano delle sedi della Romagna".

Menegatti alle urne ha ottenuto ben 597 voti: "Il risultato è ottimo ed è dato in buona misura dalla compattezza di noi quattro presidenti di campus della Romagna che abbiamo deciso di presentarci con il nome di un solo candidato. Io mi sono reso disponibile e quindi sono stato scelto – spiega il docente –. Ha inciso positivamente anche la scelta dei colleghi del territorio di esprimersi a favore con grande coesione: un risultato che non era scontato".

Tra gli eletti al Senato accademico, oltre a Menegatti, ci sono altri due nomi strettamente collegati a Forlì. Il primo è Roberto Balzani: professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà all’Università di Bologna e presidente del Sistema Museale di Ateneo, è stato sindaco di Forlì dal 2009 al 2014. Balzani è stato eletto direttore del dipartimento di Storia Cultura e Civiltà di Bologna con 127 voti.

Il secondo è Christopher Rundle: professore ordinario in traduzione presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, sede di Forlì, è anche Honorary Research Fellow presso l’Università di Manchester. Rundle è stato eletto direttore del dipartimento di Interpretazione e Traduzione, con 114 voti.