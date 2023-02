’Uno, nessuno e centomila’: intramontabile Pirandello

Sarà in scena stasera alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola la trasposizione teatrale del capolavoro di Luigi Pirandello ‘Uno, nessuno e centomila’ con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli, Rosario Minardi, Mario Opinato, Gianpaolo Romania, per la regia di Antonello Capodici, produzione ‘ABC Produzioni - ATA Carlentini’ con musiche di Mario Incudine, scene di Salvo Manciagli e i costumi d Sartoria Pipi Palermo. Uno spettacolo ironico, moderno, una divertente, umoristica, spiritosa, paradossale, leggera, istrionica versione teatrale del capolavoro di Pirandello dove l’autore siciliano rappresenta l’immagine che ognuno ha di se stesso, nessuno è quello che il protagonista sceglie di essere alla fine del romanzo – "il più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita" come definì il suo capolavoro lo stesso autore – mentre centomila indica le immagini che gli altri hanno di noi.

La scena è abbacinante. Di un bianco perfetto, luminoso, totale. Una scatola bianca, un’ouverture dalla quale si dipanano sia la vicenda che il suo commento. Siamo in molti luoghi, cioè in nessuno. La mente del Protagonista, certo. Ma anche una cella, una stanza d’ospedale o di manicomio. È un luogo "non-luogo", che però si riempie subito di visioni. Protagonisti sul palco Pattavina narratore in flash-back, doppio di sé stesso nelle vicende più dolorose, mentre Marianella Bargilli, è inquieta ed inquietante interpretando sia la moglie Dida che la "quasi amante" Maria Rosa, provocantemente ingenua. Capolavoro del Novecento ‘Uno nessuno e centomila’ è di grande attualità e la trasposizione teatrale ribadisce che il romanzo del 1926 descrive con largo anticipo una vasta rete di disturbi e nevrosi che contagia le società moderne come, tutt’oggi, le intendiamo. "Sono tratti di personalità istrioniche; disturbi ’borderline’; disturbi ego-sintonici – scrive Antonello Capodici – che i personaggi del dramma hanno tramutato in manie compulsive, in ansie da controllo. Rimane, infine, la libertà del racconto. La forza redentrice del relativismo, il sollievo del ridicolo".

Prevendite presso la biglietteria del Fabbri di Forlì (10-13 e 16-18. Prenotazioni telefoniche: 0543.26355 (11-13 e 16-18).

o.b.