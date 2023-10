Uno show sui Beatles. In aiuto a disabili e malati

Il 19 novembre andrà in scena al teatro Diego Fabbri di Forlì lo spettacolo musicale-artistico ‘The Beatles History’, tributo al leggendario quartetto di Liverpool. La musica dal vivo sarà eseguita dal gruppo Black Birds, che prende il nome da una delle più celebri canzoni dei Beatles. La band è attiva da dieci anni, durante i quali ha dimostrato più volte la propria capacità di rappresentare le canzoni dei Beatles lasciando intatta la magia che le caratterizza e suscitando un forte impatto emotivo nel pubblico.

L’evento nasce da un’idea della Soul Brothers Company, associazione culturale musicale no-profit, in collaborazione con due realtà locali attive nel campo del supporto alla disabilità, dell’aiuto alla persona e della promozione della ricerca scientifica: la Fondazione Caffè Salato e l’Associazione Cure Rtd Italia odv. La prima viene creata nel 2022 su iniziativa di CavaRei Impresa Sociale allo scopo di fornire sostegno alle famiglie di persone con disabilità, per lo sviluppo di percorsi di vita autonoma nell’ottica del ‘Durante e Dopo di noi’. La seconda raccoglie fondi in favore della ricerca verso una rara malattia, il Deficit del Trasportatore della Riboflavina, malattia difficile da diagnosticare e che nei casi più gravi provoca sordità, ipovisione e difficoltà motorie. L’associazione è promossa da Fabrizio Ruscelli e Marina Borghesi, genitori di Chiara, ragazza che convive fin da piccola con questa malattia.

"Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi passi avanti in termini di farmaci e integratori antiossidanti, che rallentano la malattia, ma non possono curarla", spiega Ruscelli nella conferenza stampa di presentazione dello spettacolo. aSiamo però vicini ad avere cure migliori – aggiunge – e soprattutto la terapia genica, che potrebbe portare alla guarigione".

Lo spettacolo del 19 novembre al Fabbri (ore 17) sarà a offerta libera. Si tratterà di un evento all’insegna dei valori di amicizia e solidarietà sociale, con lo scopo di raccogliere fondi per le finalità benefiche delle due associazioni. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Forlì e Meldola. "C’è tanto cuore in questo progetto", ha rimarcato il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, presente alla conferenza. E Alberto Gabbricci, cofondatore della Soul Brothers Company, ha presentato l’evento con queste parole: "Il teatro Diego Fabbri era un nostro obiettivo. Non sarà un semplice concerto: oltre a suonare vogliamo raccontare la storia dei Beatles in quello che sarà un grande spettacolo musicale-teatrale, che vedrà anche la partecipazione di un’orchestra di archi e fiati e del corpo di ballo della scuola di danza Asd Lirical-Danza classica e moderna di Forlì".

Michele Santolini