Uno spettacolo contro le truffe

Uno spettacolo teatrale per capire come difendersi dalle truffe. ‘Occhio alle truffe’ è un’iniziativa promossa da Consob, assieme a Confartigianato, Ancos aps, Anap e Bcc Ravennate Forlivese e Imolese che si terrà oggi alle 18, alla sala Europa della Fiera. All’appuntamento prenderà parte anche Daniela Costa di Consob, che illustrerà le prassi abusive più diffuse, i meccanismi psicologici di cui bisogna essere consapevoli e le precauzioni da prendere per evitare di essere vittime di una truffa. L’evento di educazione finanziaria, gratuito, trae spunto dalla truffa architettata da Charles Ponzi, l’avventuriero italiano emigrato all’inizio del Novecento negli Stati Uniti. L’attore Massimo Giordano interpreta Charles Ponzi, il testo è di Nadia Linciano e Massimo Giordano. Evento gratuito, su prenotazione, chiamando i numeri 0543452818 oppure 0543452909.