Uno spettacolo per l’Afos: "Aiutiamo gli stomizzati"

Nata nel 2003, Afos (Associazione forlivese stomizzati e incontinenti) opera all’interno dell’ospedale forlivese Morgagni-Pierantoni e dal 2021 anche all’ospedale di Ravenna come supporto psicologico ai malati e ai loro familiari nei reparti di Chirurgia generale, Urologia e Gastroenterologia. "Il nostro obiettivo – ha precisato il presidente Varis Bravi – è quello di aiutare le persone a superare i momenti di difficoltà e a migliorare la loro qualità di vita. I nostri servizi, tutti gratuiti, riguardano il supporto psicologico per i pazienti e i loro familiari, colloqui sulla corretta alimentazione, assistenza infermieristica domiciliare, oltre a convegni, attività ricreative e di sensibilizzazione legate alle patologie trattate. Sono poi previsti per il futuro progetti di teleconsulenza infermieristica e di screening del sangue".

"Afos è un fiore all’occhiello del volontariato forlivese – ha sottolineato il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – rivolto ai pazienti che hanno bisogno di servizi e sostegno umano per farli sentire meno soli. Siamo onorati di avere realtà come questa". Per far conoscere ancor meglio Afos, è stato organizzato per domenica prossima alle 21, al teatro Diego Fabbri di Forlì, lo spettacolo ‘La magia di Broadway. Omaggio al Musical’. "Sarà uno spettacolo di arte e solidarietà realizzato dalla compagnia teatrale Ogm (Organismi Geneticamente Musicalizzati) – ha spiegato Giorgio Zoli – che presenterà i musical più celebri di Broadway, il tutto ambientato in un ipotetico tribunale in cui tre giudici avranno il compito di scegliere i più noti e importanti musical di tutti i tempi. Non sarà un’impresa facile a cui parteciperanno anche personaggi eccentrici che, assieme alle coreografie del corpo di ballo, coinvolgeranno in modo dinamico il pubblico".

Rosanna Ricci