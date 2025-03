Uno spettacolo per sensibilizzare sulla violenza contro le donne

La ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti delle donne, celebrata ogni anno l’8 marzo, è un’occasione per riflettere sulla strada ancora da percorrere per costruire un’autentica parità e contrastare la violenza esercitata sul genere femminile.

Per continuare a costruire una cultura del rispetto, il Comune di Predappio e la propria Commissione Pari Opportunità, formalmente insediata lo scorso 16 gennaio, hanno fortemente voluto ospitare la rappresentazione dal titolo ‘Mamma, ascoltami!’, in programma domani alle 21 presso il teatro comunale di Predappio.

Lo spettacolo, che abbraccia vari canali artistici, tra i quali teatro, danza, musica e canto, è a cura di Bolero Danzarte; la regia e la sceneggiatura sono firmate da Patrizia De Palma, mentre le coreografie sono state realizzate da Lorenza Matteucci della scuola ‘La Soffitta Centro Danza’ di Ravenna.

La rappresentazione conta, inoltre, sulla partecipazione straordinaria di Sonia Davis, finalista del talent show ‘The Voice’, accompagnata dal maestro Mario Accardo (ingresso a offerta libera, informazioni e prenotazioni tel. 347.1284761).

"Questo spettacolo – spiegano gli organizzatori – propone un momento di riflessione sulla violenza contro le donne ed estende lo sguardo in particolare ai figli delle madri che hanno trovato la morte in seguito ad una aggressione avvenuta in famiglia. La rappresentazione aprirà una finestra sulla realtà delle famiglie nelle quali la violenza rappresenta la normalità, ma non tralascerà di lanciare un messaggio di speranza".

Inoltre, fra le tematiche trattate "anche le diverse sfaccettature del ciclo della violenza, tra cui la violenza assistita, e l’importanza di un necessario cambiamento culturale, che si traduce nella responsabilità individuale".

L’evento di domani si pone anche come seguito rispetto alla proposta dello scorso anno, quando la sala del teatro comunale ospitò lo spettacolo ‘Per dire no!’, anche questo a cura di Bolero Danzarte di Patrizia De Palma.

Quinto Cappelli