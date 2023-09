Uno stradello vicino alle scuole per Ragazzini

Ieri mattina sindaco di Modigliana Jader Dardi ha scoperto la targa che indica lo stradello intitolato al padre del dizionario italiano-inglese e viceversa ‘Il Ragazzini’ edito da Zanichelli. Infatti al prof Giuseppe Ragazzini (1923-2004), modiglianese, anglista e lessicografo di fama internazionale ma anche romanziere e saggista, sarebbe sicuramente piaciuta la localizzazione del percorso che unisce la via Manzoni con via Torricelli, passando di fianco alla scuola media e a quella elementare, perché lui ha lavorato con passione per tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

Alla presenza dei due figli Paola e Marco e della moglie di quest’ultimo Patrizia, nel suo intervento la dirigente scolastica Barbara Casadei, circondata da decine e decine di alunni insieme a docenti e tecnici comunali ha spiegato: "Le persone molto importanti vengono ricordate e lo stradello accanto alle scuole è davvero una intitolazione al posto giusto per chi ha realizzato un dizionario. Ricordiamo che oggi gli alunni delle scuole di Tredozio, causa terremoto, hanno fatto le lezioni nelle tende. A loro un forte abbraccio".

Per il sindaco Dardi "questa intitolazione a una persona legatissima al suo paese va considerato come la posa della prima pietra. Ci sarà una piccola rotatoria che chiameremo ‘16 maggio’ per ricordare il tragico giorno dell’alluvione". La targa era inizialmente coperta dalla bandiera dell’Europa "perché grazie alla conoscenza dell’inglese si riesce a comunicare con tante persone di altri Paesi". Poi ha letto un messaggio del presidente emerito dell’Accademia degli Incamminati, il senatore Pier Ferdinando Casini, che si univa al ricordo dell’amico accademico Giuseppe Ragazzini, da lui premiato col ‘Vincastro d’Argento ad una vita’ nel 1996. L’architetto Matteo Cavina ha illustrato il suo progetto su un disegno del percorso affisso a un albero, spiegando che sarà illuminato e ultimato in pochi giorni. Studenti e docenti poi si sono trasferiti al teatro dei Sozofili dove lo studioso John Johnson, che si occupa dell’aggiornamento del dizionario ‘Il Ragazzini’, ha raccontato ai ragazzi in cosa consiste il lavoro di lessicografo e l’importanza che ha un dizionario come presidio di una lingua.

Stamattina alle 9.30 al teatro dei Sozofili gran convegno finale per celebrare il prof Giuseppe Ragazzini. Interventi previsti del sindaco, dell’assessore alla Cultura Rosa Grasso, dei figli Paola e Marco, docenti universitari, esperti della casa editrice Zanichelli e dell’Accademia degli Incamminati e amici ex studenti.