"Un’occasione di crescita per i ragazzi"

Giunge al termine l’iniziativa ‘Teatro in classe’, promossa dal Carlino e sostenuta da Teatro Diego Fabbri, Centro Diego Fabbri e Cia Conad. Gli studenti delle superiori hanno avuto la possibilità di assistere agli spettacoli al teatro Fabbri e al Piccolo, per poi redigere recensioni e commenti che sono stati pubblicati sul Carlino. I lavori migliori riceveranno un regalo dal Carlino e dagli sponsor e saranno premiati in una giornata ad hoc.

Ad offrire la possibilità di assistere agli spettacoli in cartellone è Accademia Perduta/Romagna Teatri: "Siamo orgogliosi – le parole di Ruggero Sintoni, co-direttore insieme a Claudio Casadio – di avere collaborato ancora una volta a questa iniziativa. Tanti i titoli proposti: prosa classica e brillante, spettacoli che parlano del nostro tempo, dalla precarietà lavorativa ed esistenziale, all’identità di genere, alla dura e cruda realtà degli ultimi, alle figure femminili appartenenti a varie epoche storiche. Gli studenti sono accorsi numerosi e hanno elaborato articoli intelligenti che dimostrano un’attenta riflessione di ciò che hanno visto. Riteniamo fondamentale dare la possibilità ai giovani di andare a teatro in forma gratuita e collettiva e discutere con i registi e gli attori: uno scambio vivace, utile per una formazione critica e di crescita individuale e collettiva".

Tra i partner c’è il Centro Diego Fabbri che, nel corso dell’anno, si rapporta con le classi partecipanti e cura momenti di approfondimento ad hoc: "La partecipazione è stata ottima anche quest’anno – racconta il direttore Paolo De Lorenzi – e abbiamo riscontrato nei ragazzi molto interesse. Il compito di redigere recensioni e approfondimenti li stimola sempre molto. La maggior parte non ha partecipato singolarmente, ma divisi in tante mini redazioni in seno alle quali sono emerse riflessioni profonde e interessanti e momenti di dialogo costruttivi".

A sostenere l’iniziativa, poi, c’è anche Cia-Conad: "Per noi partecipare al progetto ‘Teatro in classe – dichiara l’ad Luca Panzavolta – rappresenta una testimonianza del nostro impegno e della nostra volontà di investire nelle generazioni future. Crediamo fermamente nel potere educativo e formativo della cultura e siamo entusiasti di poter contribuire allo sviluppo delle capacità espressive e creative dei giovani, perché supportando le loro passioni e aspirazioni contribuiamo alla crescita di tutta la comunità in cui operiamo".