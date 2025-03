"Un’occasione per socializzare"

"Mi sono avvicinata ad Avis grazie ad alcuni amici che mi hanno coinvolto e fatto scoprire l’importanza del volontariato". Martina De Merulis ha 25 anni ed è originaria di Salerno, è arrivata in città per studiare alla facoltà di Economia e Management al campus forlivese dell’Università di Bologna. "Non sono donatrice ma dedico il mio tempo all’interno del gruppo Giovani di Avis. È un’ottima occasione per stringere nuove amicizie, anche perché Forlì non offre grandi opportunità di ritrovo e svago per quelli della mia età. Siamo circa una decina di ragazzi e ragazze – continua –, e ci occupiamo di supportare l’associazione nell’organizzazione di eventi, banchetti informativi e incontri nelle scuole, affiancati dai volontari più esperti".