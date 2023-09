Un’ode alla gentilezza. Stasera tocca a Carofiglio

Lo scrittore ed ex magistrato e politico Gianrico Carofiglio è l’ospite speciale dell’ottava giornata del festival del Buon Vivere. Alle 21, alla Chiesa di San Giacomo, presenterà ‘Il potere della gentilezza, Un’orazione civile’. La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza ed è il contrario di mitezza o remissività e può essere praticata solo per effetto di una scelta: è un atto di coraggio.

Gentilezza, insieme a coraggio, significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani e affrontare le sfide della modernità.

Alle 18.30, alla sala San Luigi, va in scena ‘Orribile scuola, viaggio fra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni’, per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per farci entrare con una dose d’ironia in quel mondo meraviglioso che l’autore condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze. Uno spettacolo teatrale di e con Enrico Galiano, scrittore e insegnante, con musiche del cantautore Pablo Perissinotto. Da sempre molto presente sui social, Galiano è apprezzato da un pubblico trasversale per il suo modo di insegnare ’alternativo’ e per i suoi libri di successo: saggi sul mondo della scuola e romanzi. Viene da taluni paragonato a John Keating, il professore del film ‘L’attimo fuggente’ ed è stato inserito, nel 2020, nella classifica dei dieci docenti più influenti in Italia. Per i fan del prof l’appuntamento è doppio: domani alle 10 al San Giacomo, infatti, Galiano sarà di nuovo protagonista con Geografia di un dolore perfetto, in cui aiuterà il pubblico a indagare il rapporto più antico, autentico e complicato: quello tra figlio e genitore.

La giornata del Festival si apre in mattinata con la seconda e ultima parte (dalle 9 alle 19 alla Fabbrica delle Candele) de Il valore sociale del cibo: workshop e attività di storytelling, sull’importanza di un sano stile di vita e di una corretta alimentazione. Alle 16.30, nel giardino delle scuole francescane, Le radici di una comunità educante, attività ludico ricreative in ambienti naturali e storici a Forlì. Dalle 18 alle 20 RaiRadio2 presenta, dalla Chiesa di San Giacomo, Caterpillar live from BV, con Massimo Cirri in diretta da Forlì e Sara Zambotti in collegamento dagli studi di Milano. Alle 18 il refettorio dei Musei San Domenico ospita La relazione tra uomo e natura e la gestione del territorio, presentazione del progetto ‘Eventi climatici estremi e realtà locali’ e della mostra ‘Segni e suoni di Vaia’. Al termine dell’incontro inaugurazione della mostra in via Valverde 15 con aperitivo e buffet. Alle 18.30, alla Cittadella del Buon Vivere, spettacolo musicale La Bottega Magica, un’occasione per scoprire storie e tradizioni locali legate al mondo della moda, senza dimenticare le musiche e gli eventi storici più importanti del secolo scorso. Alle 20.30 l’Arena del Buon Vivere propone invece Antropocene: l’epoca umana, una proiezione silent cinema in doppia lingua per riflettere sul tema del cambiamento climatico.

Gianni Bonali