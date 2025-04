’Un’opera al mese’: focus su Wildt al Fabbri

Dopo il grande successo dell’edizione speciale di ‘Un’opera al mese’ dedicata alla Madonna del Fuoco, lo scorso febbraio, l’appuntamento gratuito con l’arte torna stasera alle 20.45 al teatro Diego Fabbri, con due opere firmate da uno dei grandi maestri della scultura del Novecento: Adolfo Wildt. I capolavori, ‘L’albero della vita’ (‘Fontanella Santa’) e il busto ‘Fulcieri Paulucci de’ Calboli’, provengono dalle collezioni dei Musei Civici e saranno esposti sul palco per permettere al pubblico di ammirarli in tutta la loro bellezza.

"Le pregevoli sculture – dichiarano il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno – sono da poco rientrate dalla grande mostra ‘Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento’, allestita alle Gallerie d’Italia di Piazza della Scala a Milano. Un’imponente esposizione organizzata per raccontare la storia artistica della città. Un’ulteriore testimonianza, questa, della ricchezza del nostro patrimonio artistico, e del suo riconoscimento a livello nazionale e non solo. Un patrimonio che stiamo valorizzando con nuovi modi di comunicazione, all’insegna di una cultura per tutti". La rassegna è promossa dall’assessorato alla cultura ed è curata dal dirigente Stefano Benetti in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei presieduta da Raffaella Alessandrini.

A guidare il pubblico alla scoperta delle opere sarà Omar Cucciniello, conservatore della prestigiosa Galleria d’Arte Moderna di Milano, profondo conoscitore della produzione artistica di Wildt. "L’artista è stato accolto in vita da acerbe critiche e da grande entusiasmo, vivendo nei primi decenni del secolo passato momenti di ostinato disprezzo e anni di accoglienza ufficiale. Accademico d’Italia, docente di scultura all’Accademia di Brera per chiara fama – spiega l’esperto –, è stato oggetto di un lungo oblio dopo la guerra, per i suoi rapporti con il regime, ma soprattutto per la complessità della sua scultura, riscoperta nella sua grandezza solo in anni recenti, che lo collocano tra i grandi artisti del Novecento".

‘Fontanella santa’ è stata realizzata nel 1921 e rappresenta bene l’arte dell’artista: "In questo caso le piccole dimensioni sono accompagnate dalla preziosità dei materiali (l’onice, l’oro, il mosaico) a cui corrispondono precisi significati simbolici e rimandi alla tradizione – sottolinea Cucciniello – ma anche alle altre opere di Wildt: nata come acquasantiera, la scultura sintetizza infatti elementi ricorrenti, come l’albero, l’acqua purificatrice e la maschera".