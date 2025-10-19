Un’opera al mese, riflettori sulla ‘Verzocchi’

È uno dei grandi artisti del Novecento, Felice Casorati, il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna ‘Un’opera al mese’, oggi alle 18.30, con ingresso gratuito, presso l’ex chiesa di San Giacomo. Un momento che sarà arricchito anche da un annuncio speciale, che riaccende le luci sulla collezione Verzocchi, un tempo ospitata a Palazzo Romagnoli e ora in attesa di una collocazione temporanea, prima che la sua nuova sede – palazzo Albertini – venga completamente ristrutturata.

"Il 24° incontro della rassegna sarà l’occasione per condividere con la città alcune anticipazioni dell’evento speciale dedicato all’inaugurazione della nuova sezione ‘Grandi donatori’, allestita presso il Museo San Domenico, e la riapertura al pubblico della Collezione Verzocchi", dichiarano il sindaco, Gian Luca Zattini e il vicesindaco, con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno. Gli amministratori assicurano che "ormai è questione di poche settimane", prima che "opere di grandissimo pregio" tornino a essere "visitabili al pubblico, andando a impreziosire ulteriormente il già eccellente livello dei Musei Civici".

A raccontare il capolavoro in esposizione, il dipinto dell’artista piemontese Casorati dal titolo ‘Mani, oggetti, testa’ proveniente proprio dalla Collezione Verzocchi, sarà il professor Claudio Spadoni, storico dell’arte dell’arte e già direttore del Museo d’Arte della Città di Ravenna (Mar), che a Casorati ha dedicato una pregevole mostra antologica negli anni passati.

Spadoni, anticipando la sua spiegazione di oggi, cita lo stesso Casorati, che dichiarò: "Una pittura decorativa la mia? Ma se per reagire al mio giovanile vagabondaggio fra gli estetismi ho insistito fino all’esasperazione su tutto ciò che è sacrifizio che è costrizione che è soltanto necessità". Lo storico d’arte, docente di Storia dell’arte all’accademia di Ravenna sottolinea: "L’opera ‘Mani , oggetti, testa’, del 1949, con le diverse figure simboliche che la compongono, costituisce la conferma della sua lucida coerenza in un secondo dopoguerra preso invece da sperimentazioni e aggiornamenti europei nella rimozione dei modelli della grande tradizione rinascimentale italiana".

Promosso dall’assessorato alla Cultura, il ciclo di appuntamenti pensato per far conoscere in modi nuovi il patrimonio storico-artistico forlivese è curato dal dirigente alla cultura Stefano Benetti e realizzato dal Servizio Cultura in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei di Forlì (informazioni: Ufficio Turismo-Iat 0543.712362).