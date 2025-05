Un’opera d’arte per i 100 anni di Predappio

Cento anni fa veniva posta la prima pietra di Predappio Nuova, attorno alla piccola frazione di Dovìa, dove nel 1883 era nato Benito Mussolini, per realizzare allora una moderna cittadina secondo i canoni architettonici ed estetici del razionalismo, in sostituzione della medievale Predappio Alta, che rimarrà arroccata sulla collina come La Pré.

L’amministrazione ha già inaugurato l’apertura del centenario il 16 aprile con la mostra ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’, a Casa natale Mussolini, a cura di Ulisse Tramonti. "Ma ora – annuncia l’amministrazione comunale – fervono i preparativi per una delle iniziative più singolari messe in campo per celebrare il centenario. Si tratta di un grandioso progetto artistico partecipativo per la cui realizzazione è richiesta l’adesione della comunità. Al timone del progetto sarà il celebre artista francese Olivier Grossetête, che, grazie alla collaborazione di chiunque vorrà, erigerà una struttura monumentale effimera di cartone in piazza Garibaldi".

Non è ancora noto il soggetto, ma solo che l’opera d’arte collettiva sarà legata alla storia architettonica di Predappio, in particolare agli edifici sorti negli anni tra il 1925 e il 1929. "La scelta di includere questo evento nel calendario di iniziative promosse per il centenario – precisa l’assessora alla cultura, Veronica Bevacqua – risponde alla volontà di proporre un progetto unico, mai visto sul territorio, che vedrà attivo a Predappio un artista di fama internazionale. Questa proposta costituisce una vera novità e si distingue per il suo carattere partecipativo, innovativo e divertente, adatto anche ai bambini. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalle associazioni del territorio. Speriamo che le realtà presenti possano stimolare la partecipazione delle tante persone raggiungibili attraverso i loro canali. Auspichiamo anche la massima adesione da parte di tutti i curiosi, sia del territorio predappiese sia del circondario".

Olivier Grossetête è un artista francese contemporaneo tra i più conosciuti a livello internazionale per la creazione di opere monumentali, partecipative ed effimere in cartone, realizzate in tutto il mondo da oltre vent’anni. Diplomato all’École Supérieure d’Art et Design di Valence, vive e lavora a Marsiglia. Le sue performance, capaci di creare un forte coinvolgimento nel pubblico, mirano all’esplorazione dello spazio urbano ed hanno un’impronta sociale, perché invitano gli abitanti di una città a riunirsi attorno alla costruzione di un edificio identitario e temporaneo e a vivere insieme un’esperienza artistica nella quale ciascuno assume un ruolo attivo.