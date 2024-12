Un'opera del Guercino a Meldola? Evento alla Chiesa di San Francesco

Oggi alle 15 la Chiesa di San Francesco a Meldola, via G. Bruno 25, ospita l’evento ‘Un’opera del Guercino a Meldola?’. Il programma prevede infatti la visione dell’antico dipinto, bisognoso di restauro, ‘Le stimmate di San Francesco’ e l’intervento di Mons. Fabrizio Capanni, meldolese, officiale del Pontificio Dicastero per la Cultura, che cercherà di dare una risposta a questo intrigante interrogativo: si attende infatti l’attribuzione definitiva del dipinto al grande pittore Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, nato a Cento nel 1591 e morto a Bologna nel 1666, ritenuto uno degli artisti più rappresentativi della fase matura del Barocco. La sua abilità tecnica e l’originalità del tocco ebbero, non a caso, notevole influsso sull’evoluzione delle decorazioni nel 17° secolo.

L’incontro proseguirà con lo storico dell’arte Marco Vallicelli sulla presenza dei Francescani nel territorio meldolese per riscoprire le numerose opere d’arte presenti all’interno della Chiesa di San Francesco, nello specifico il Crocifisso dipinto su tavola, di scuola riminese (prima metà sec. XV); l’affresco di anonimo romagnolo della Madonna e il Beato Andrea da Meldola, (seconda metà sec. XV); la statua lignea policroma dell’Immacolata Concezione (1688) e tante altre.

Il programma si concluderà nell’attiguo teatro parrocchiale Minoccari, dove sarà scoperto il dipinto donato dalla pittrice meldolese Alessandra Rinaldi. "Si tratta di una tela 3x2 metri dipinta da Rinaldi nel 2019 per celebrare i 500 anni dalla morte del grande maestro del Rinascimento Leonardo Da Vinci – precisa don Enrico Casadio della Comunità Cristiana Cattolica Meldolese tra i promotori dell’iniziativa – e ispirata dalla sua ‘Adorazione dei Magi’. Sempre il professor Vallicelli svelerà il messaggio nascosto nell’opera incompiuta di Leonardo, considerata una delle più rivoluzionarie di tutto il Rinascimento".