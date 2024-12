"Un’opera troppo vicina alle case"

Marco Pedota lavora al Molino Zampighi: "Abbiamo avuto fortissimi disagi legati alle mancate vendite, ma il problema non è stato solo questo: la chiusura di luglio a noi non è stata annunciata per tempo e questo è stato un grande errore. Abbiamo scoperto tutto a cose fatte, senza alcun coinvolgimento da parte di chi qui ci vive e ci lavora". Pedota continua: "Il progetto della tangenziale mi lascia perplesso e mi chiedo se tutti i disagi che stiamo vivendo varranno davvero la pena. Passa molto vicina alle case e chi abita proprio al margine del quartiere è preoccupato. Spero di sbagliarmi, ma credo che per il quartiere non sarà certo un’opera arricchente".