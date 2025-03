Uomini coraggiosi. Prigionieri nei gulag, liberi nella verità di Dio

Trent’anni fa morì in Canada padre Pietro Leoni, gesuita, missionario in Ucraina, che dal 1945 al 1955 fu condannato dal regime comunista russo a 10 anni di lavori forzati nei gulag staliniani in Siberia.

Il ricordo di questo anniversario si unisce a quello del 70esimo del ritorno in Italia dopo la prigionia. Condivise la stessa sorte di padre Pietro un altro sacerdote, bertinorese, padre Armando Zavatta anche lui condannato a 10 anni di gulag e pure lui liberato nel 1955.

Entrambi raccontarono la loro drammatica esperienza in due libri autobiografici: padre Pietro in ’Spia del Vaticano!’ e padre Armando in ’Dodici anni nel paradiso sovietico’. Padre Pietro era nato a Montaltovecchio di Premilcuore il primo 1909; nel 1927 entrò nei gesuiti, studiò al collegio Russicum a Roma, voluto da Papa Pio XI per preparare i sacerdoti che avrebbero svolto il ministero clandestinamente in Unione Sovietica.

Entrato in Ucraina, venne arrestato nel 1945 e condannato senza processo a 10 anni di lavori forzati, che con la seconda condanna divennero poi 25. Nelle terribili condizioni dei gulag il gesuita si distinse per il coraggio con cui continuò a testimoniare la verità e ad esercitare il suo ministero, stupendo i compagni di prigionia e anche i suoi aguzzini per la sua fede e la sua libertà. Rientrò in Italia nel 1955, accolto trionfalmente; poi anche Pio XII lo ricevette in udienza.

Don Francesco Ricci, educatore, missionario e comunicatore, anche lui cresciuto a Premilcuore, e che il 28 maggio 1939 aveva servito come chierichetto alla prima messa di padre Leoni, nel 1955 lo incontrò a Roma e raccontò del loro dialogo sul giornale il ’Momento’: "Un giorno si scriverà forse la storia della conversione della Russia. Chissà se il nome di questo eroico testimone di Cristo (egli non ha mai mentito né taciuto o camuffata la sua fede e il suo sacerdozio) sarà citato come quello di uno degli artefici del nuovo trionfo? Chissà. Il suo nome intanto è impresso in ciascuno dei nostri cuori, poiché è egli certamente uno dei migliori tra noi, per ciò che ha sofferto e per come ha saputo soffrire". Sulla sua storia e sulla sua vita è stato scritto anche il libro ’Pietro Leoni’ di Alessandro Rondoni e Mara Quadri, (edizione Casa di Matriona), dove si racconta il suo percorso da Premilcuore in Russia e poi in Canada, dove continuò la sua missione tra i profughi russi, fino alla morte avvenuta lì, il 26 luglio 1995, a causa di un malore.

Padre Zavatta era nato nel 1915 a Sciaffusa, in Svizzera, dove era emigrato il padre. Tornato a Bertinoro, entrò in seminario, ma ne uscì presto per motivi di salute. Così a 16 anni tornò in Svizzera in cerca di lavoro. L’incontro con un sacerdote romeno ortodosso riaccese in Zavatta il desiderio della missione, e divenne lui stesso sacerdote ortodosso, nel 1939, a 24 anni.

Anche lui fu arrestato a Odessa nel 1945 con l’accusa di essere una spia del Vaticano e condannato a 10 anni di lavori forzati. Come padre Pietro anche padre Armando fu testimone tra i prigionieri nelle terribili condizioni del gulag. Quando rientrò in Italia aveva 39 anni, ma sembrava vecchio, con un polmone fuori uso e l’altro intaccato dalla silicosi. Grazie a padre Leoni fu riaccolto nella Chiesa cattolica; nel 1956 ritornò in Svizzera, dove continuò il suo ministero e lì morì improvvisamente nel 1976 a 60 anni.