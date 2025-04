Uova, sfoglia e giochi: oltre duemila spettatori

Con la partecipazione del giovane tredoziese di colore Kelly alla Gara dei Mangiatori di uova sode, il quale è arrivato terzo fra nove partecipanti, alle spalle del campione tredoziese Fausto Ricci e del secondo proveniente da Trento, la Sagra e Palio dell’Uovo di Tredozio assume simbolicamente un ruolo internazionale.

La ‘consacrazione’ è avvenuta il pomeriggio di Pasqua, quando sul palco della manifestazione, organizzata dal Comune e Pro loco del paese dell’alta valle del Tramazzo, il campione in carica, il ruspista Fausto Ricci, si è confermato campione ingoiando in 2 minuti 15 uova sode (il massimo a disposizione in 2,5 minuti), seguito a ruota da un giovane di Trento e appunto al terzo posto da Kelly, di famiglia africana, ma nato e residente a Tredozio, davanti ad un pubblico di oltre duemila turisti e partecipanti da tutta la Romagna.

In tanti hanno assistito anche alla Gara delle Sfogline, con il tredoziese Gilberto Rabiti dell’agriturismo Ridiano, Emanuela Lucatini di Modigliana, Jusy di Modena, Barbara di Bologna (sarda di origine) e la matricola Valentino Bassetti di Tredozio che, in pochi minuti, si sono sfidati per tirare col mattarello una sfoglia perfetta. La sfida all’ultima sfoglia è stata combattuta fra il campione in carica Gilberto di Tredozio e l’allieva Emanuela di Modigliana. Ma alla fine ha vinto il primo per pochi centimetri nel diametro della sfoglia "quasi perfetta".

Il Palio femminile fra i gruppi delle ragazze dei quattro rioni (Borgo color rosso, Casone blu, Nuovo bianco e Piazza verde), ha spostato la manifestazione dal campo sportivo alle vicine sponde del fiume Tramazzo. Qui, davanti ad una folla divertita e plaudente, si sono disputate le quattro gare della sfida: battaglia delle uova, uovo nel pagliaio, tiro alla fune e uovo al bersaglio.

Alla fine hanno trionfato le ragazze del rione Borgo (rosso), vincendo la 59ª edizione del Palio femminile, con grande soddisfazione anche del sindaco, Gianni Ravagli, tifoso con la maglia rossa.

La giornata pasquale si è conclusa con L’Aperipalio, animato per tutta la serata in piazza Vespignani dalla musica di Radio PiterPan arrivata dal Veneto. Commenta la segretaria della Pro loco e speaker della giornata, Clara Parrucci: "Nonostante le incertezze delle previsioni meteo, è stata una giornata molto bella ed entusiasmante, sia per la grande affluenza di pubblico da tutta la Romagna, sia per i partecipanti alle gare, provenienti da varie parti d’Italia, segno questo che la nostra manifestazione piace molto anche fuori dai confini della Romagna".