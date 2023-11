Urgente: ’Cerco casa per gli sfollati’. A Tredozio nasce il Comitato

‘Cerco casa: sfollati’. Con questo slogan, è nato domenica scorsa a Tredozio, in occasione della Sagra del Bartolaccio, il Comitato omonimo ovvero ‘Comitato cerco casa per sfollati’. Una decina di giovani del paese e del progetto Habitat (con faentini, piemontesi e olandesi che nel podere ’I Monti’ sulle colline di Tredozio fanno progetti per restare o ritornare a vivere in Appennino), si stanno impegnando per trovare la casa ai circa 150 sfollati da terremoto in 60 famiglie, con altrettanti appartamenti inagibili.

Chiara Greco, abitante a Tredozio dallo scorso gennaio: "Io e mio marito siamo due dei 150 sfollati. Abbiamo trovato ospitalità presso un’amica. Ma si tratta di una situazione provvisoria. E quelli che sono ancora nelle tende o nei bungalow del campeggio come faranno?" Domenica scorsa questi giovani avevano allestito un banchetto fra gli stand della Pro loco, tappezzato di slogan ‘Cerco casa: sfollati’, con vari fogli sul tavolo, fra cui uno per rilasciare la propria disponibilità ad affittare appartamenti vuoti o disponibili agli sfollati. "Noi – commenta Chiara Greco – lavoriamo in collaborazione col Comune e la sindaca Simona Vietina. Se troviamo persone disposte ad affittare case agli sfollati, li segnaliamo al Comune che vaglia le disponibilità".

Intervengono altri amici a dar man forte a Chiara: "Cerchiamo case non solo a Tredozio, ma anche a Modigliana, Rocca San Casciano, Portico e paesi vicini, anche seconde case, dove poter abitare finché non avremo rimesso in sicurezza le nostre". La preoccupazione di questo gruppo di giovani è la stessa della sindaca Vietina e di tutti gli abitanti: "Se vanno via le famiglie sfollate è la fine del paese, perché assisteremmo ad un forte spopolamento, che vogliamo a tutti i costi evitare. Quindi dobbiamo darci da fare tutti e subito per trovare almeno la casa agli sfollati".

Alcune persone arrivate da fuori per assaggiare le specialità della sagra (bartolacci, polenta, paciarèla, caldarroste e dolci di castagne) si fermano, leggono gli slogan, chiedono e qualcuno firma anche nell’elenco dei disponibili ad affittare una casa. Ma i nomi si contano ancora nelle dita di una mano. Commentano Chiara e le amiche: "La gente deve sapere la nostra situazione difficile, perché esternamente non si vedono case crollare, ma 60 sono inagibili, lasciando fuori dalla porta 150 persone da un momento all’altro. Si tratta di una situazione pesante molto difficile per tutti, anche perché siamo alle porte dell’inverno".

Il neonato Comitato incontrerà presto la sindaca Vietina per un confronto e per fare il punto della situazione. Annuncia la prima cittadina: "Sabato prossimo incontrerò a Tredozio anche i componenti del Comitato alla ricostruzione di Rocca San Casciano, presieduto da Lorenzo Frassineti".