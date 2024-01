’Us marida Mingò’, si ride in dialetto

Alle 21 presso la sala parrocchiale di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, Forlì, la Cumpagnia T.P.R. Doppio Gioco di Faenza metterà in scena la commedia dialettale ’Us marida Mingò’, tre atti brillanti di Alfredo Visani. La vicenda è ambientata in una modesta casa rurale della campagna faentina. Mingò, uomo maturo e scapolo, decide che è giunta l’ora di cambiare vita; a nulla valgono i saggi consigli del nonno Pirèta o le lavate di testa della mamma Iusafèna. Ingresso 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: printservicefc@yahoo.com; 348.7443860.