Ustionato dalle sterpaglie, l’87enne Italo non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta, Italo Torricelli: l’anziano, di 87 anni, è deceduto nei giorni scorsi all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato con la massima urgenza in seguito alle gravi ustioni riportate venerdì mattina. L’agricoltore, residente in viale dell’Appennino nella frazione di Grisignano, stava bruciando alcuni cumuli di sterpaglie nel proprio campo (poco distante dall’abitazione dove risiedeva), quando è finito nel rogo che lui stesso stava alimentando e che, fino a quel momento, aveva gestito senza problemi. Una pratica che, nel mondo dell’agricoltura, è necessario curare con particolare attenzione, ma certamente non inusuale: in quanto tale, Italo ne era consapevole e sapeva perfettamente come fare. Le cause possibili della tragedia sono molteplici: tra queste un malore o una caduta accidentale, oppure che il fuoco lo abbia raggiunto, attaccandosi improvvisamente agli abiti, dopo una folata di vento.

Fin da subito la scena era parsa molto grave ai soccorritori, anche in ragione dell’età del ferito. L’uomo aveva ustioni definite "importanti", cioè estese un po’ in tutto il corpo. La situazione è peggiorata nelle ore successive, fino al decesso.

Sull’episodio indagano i carabinieri forestali, giunti sul luogo della tragedia fin dal primo momento, insieme ai soccorsi.