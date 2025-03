Utilizzo consapevole dei social: dialogo con l’ispettore Baldari

È cronaca praticamente di tutti i giorni di come i social possano, se mal gestiti, creare sofferenza e inquietudine nell’animo umano, soprattutto nei confronti di chi non è ancora del tutto pronto ad affrontare situazioni al limite, come lo possono essere gli adolescenti. Si parlerà dell’utilizzo consapevole dei social da parte dei ragazzi, con un particolare focus proprio sui teenager, nell’ultimo incontro del ciclo ‘Un tè con l’esperto’, in programma oggi, alle ore 17, nell’Aula studio dell’ex asilo Rosetti a Forlimpopoli. Interverrà Ulrico Baldari, Ispettore della Polizia di Stato. Come di consueto e come riportato nel titolo della rassegna si discuterà sul tema sorseggiando un tè con biscottini. L’incontro, come del resto quelli che lo hanno preceduto, è gratuito e a libero accesso. è gradita la prenotazione via mail a mattoncinoteca4all@heart4children.it. Il ciclo ‘Un tè con l’esperto’ è promosso dall’Istituto Comprensivo ‘Emilio Rosetti’ e dall’associazione Heart4Children con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, e prende spunto dalla mostra ‘Caron dimonio… e gli altri’, allestita con i lavori realizzati con i mattoncini dai ragazzi e dalle ragazze della scuola media Marinelli.