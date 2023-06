Uto Ughi e Olmi insieme per la Romagna

Si terrà domani alle 21 al teatro Diego Fabbri il grande concerto dedicato simbolicamente e concretamente alla Romagna devastata dalle alluvioni che vedrà protagonisti il violinista di fama internazionale Uto Ughi e il maestro Paolo Olmi. Insieme alla Young Musicians European Orchestra ed ai Virtuosi di Roma, i due famosi musicisti eseguiranno musiche di Mozart, Bach, Vivaldi e Saint-Saëns in un il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Raccolta Fondi del Comune di Forlì a sostegno alle famiglie più colpite dalle conseguenze dell’esondazione. L’idea è partita da Uto Ughi, uno dei più importanti e carismatici violinisti del mondo, che ha voluto in questo modo dare un segnale di affetto e vicinanza a una Regione, la Romagna, nella quale è molto seguito e amato e dove si è esibito diverse volte nel corso degli anni.

"Suono in questa terra da quando ero un ragazzo – dice – e ho sentito il bisogno di dimostrare il mio affetto e la mia vicinanza ad un pubblico che ho sempre sentito vicino. In un momento difficile come questo la Musica è non solo utile ma necessaria per stare uniti e ricominciare". "Forlì – afferma il Maestro Paolo Olmi – è stato uno dei Comuni più devastati da questo cataclisma e trovo fondamentale che attraverso la Musica una Comunità cittadina possa darsi coraggio, riconoscendo la Cultura come qualcosa che fa parte della Società, vive tra le persone ed è parte della nostra vita. In questo progetto è importante il contributo che viene dai nostri giovani musicisti, tutti ragazzi sensibili e generosi, che vivono la loro professione e i loro studi con molta convinzione e molta energia. Con loro siamo stati in Congo la scorsa settimana, per suonare insieme a una nuova Orchestra nata a Kinshasa, e dopo questa inedita esperienza siamo tornati nuovamente in Italia per ritrovare il nostro pubblico. Insieme ai musicisti della Ymeo saranno presenti anche molti strumentisti storici dei Filarmonici di Roma, il complesso che per decenni ha accompagnato Uto Ughi nelle sue tournée".

Numerosi sono stati gli sponsor (in particolare Life365 Italy e Estados Cafè) che hanno acquistato molte decine di biglietti, già distribuiti gratuitamente tra le forze dell’ordine, i sanitari e i volontari che si sono spesi durante l’emergenza, come segno di ringraziamento per il loro generoso intervento nei giorni dell’inondazione.

Già esauriti i biglietti di primo e secondo settore, i residui biglietti per il terzo settore hanno un prezzo di 15 euro e sono disponibili sia presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri che sul sito www.vivaticket.com Per i ragazzi di età inferiore a 14 anni è previsto un biglietto scontato a 5 euro disponibile solo presso la Biglietteria del Teatro. Per info: [email protected]