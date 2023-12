Va come volontario in Tanzania. Muore appena arriva in Africa

Era partito per l’Africa, dove avrebbe voluto trascorrere le vacanze di Natale in una missione cattolica della Tanzania, diretta da alcuni amici missionari Comboniani, presso i quali si recava frequentemente. Ma, mentre stava percorrendo la strada dall’aeroporto alla missione, Stefano Graziani, forlivese settantenne, è stato colpito da un improvviso malore nell’auto della missione. Portato al più vicino ospedale, vi è giunto però già morto. Graziani, che abita nel quartiere Bussecchio, lascia la figlia Silvia col marito e due figlie adolescenti. Graziani era conosciuto come una brava persona che, dopo la pensione, si occupava anche di volontariato e frequentava il Bar 111 di viale Spazzoli, la zona in cui abitava.

Da alcuni mesi Graziani era diventato volontario della Fraternita di Misericordia ‘don Carlo Zaccaro’ di Forlì e San Benedetto in Alpe. Racconta il governatore della benemerita associazione di volontariato, Gilberto Girani: "Stefano era un nostro volontario molto bravo e sempre disponibile. Per noi è veramente una grande perdita".

Aggiunge Gigliola Argia Magini, volontaria factotum della Misericordia e coordinatrice dei servizi: "Erano solo due-tre mesi che svolgeva volontariato da noi, ma era una persona molto brava e seria, che in poco tempo aveva conquistato tutti. Pur essendo socievole, era anche molto riservato. A noi aveva detto di non contare sul suo servizio di volontariato dal 20 dicembre al 13 gennaio, perché sarebbe andato in Tanzania presso una missione. Parlando anche con altri volontari e con amici, diceva di essere molto legato a quella terra africana, dove in passato una sua zia suora aveva operato in una missione".

Stefano Graziani era conosciuto anche dall’assistente spirituale, in gergo ‘correttore’, della Misericordia, don Carlo Guardigli, parroco di San Paolo, che racconta: "Stefano era un uomo generoso e sempre pronto ad aiutare tutti, avendo un bel rapporto corretto e gentile con le persone". La famiglia di Graziani ha appreso della morte del congiunto nella mattinata di ieri, avvisata dalla Farnesina, che si sta occupando del rientro della salma a Forlì.

Quinto Cappelli