Vacanza per pensionati in Abruzzo: ancora aperte le prenotazioni

Anap Confartigianato Forlì, movimento che rappresenta gli anziani e i pensionati, promuove un soggiorno in Abruzzo dal 23 al 25 maggio. A gestire l’organizzazione del soggiorno Silvia Foschi, coordinatrice ANAP di Forlì, che chiarisce; "È per noi motivo di soddisfazione vedere l’entusiasmo della partecipazione, che attesta la voglia che i pensionati hanno di condurre una vita attiva, ricca di esperienze. La vacanza di fine maggio è pensata per chi ama esplorare nuovi luoghi, lasciarsi affascinare dalla storia, immergersi nella natura e gustare le eccellenze gastronomiche locali. La curiosità, la voglia di conoscere e di viaggiare sono sicuramente alla base di un invecchiamento attivo e in salute". Le prenotazioni sono ancora aperte, per ricevere tutti i dettagli e per iscrizioni è possibile contattare la coordinatrice allo 0543.452909.