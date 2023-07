’Vacanze in lirica’ a Premilcuore Inaugurato ieri lo stage estivo

E’ stato inaugurato ieri a Premilcuore lo stage ‘Vacanze in lirica’, sotto la direzione del famoso soprano forlivese Wilma Vernocchi. Spiega la sindaca Ursula Valmori: "Lo stage fa parte del progetto Appennino in Musica, ideato e voluto dall’amministrazione comunale, con varie finalità, fra cui creare un antidoto contro lo spopolamento e un centro di formazione permanente in Appennino, dare inizio ad una serie di progetti a valenza internazionale per il nostro paese, favorire il turismo e il benessere nel Parco nazionale e lungo il fiume Rabbi, alla scoperta delle bellezze naturali e storiche, come gli antichi mulini ad acqua". Aggiunge Wilma Vernocchi, illustrando la 29ª edizione di ‘Vacanza in lirica’: "Gli studenti stranieri di musica lirica vengono volentieri nei nostri paesi dell’Appennino romagnolo, perché vogliono conoscere non solo l’opera, ma anche la lingua italiana, i teatri all’italiana, la bellezza e l’accoglienza dei paesi e della loro gente". Al corso di perfezionamento partecipano: Elena Salvatori (soprano), Lucia Maltoni (soprano) e Beatrice Sansavini, tutte e tre di Forlì, Arrigo Liverani Minzoni (basso) di Milano, la slovena Anna Markovik (soprano), la finlandese Sari Hourula (soprano), Eva Struplova della Repubblica Ceca, e i tenori Vidak Koprivinca della Serbia e lo statunitense Emmanuel Yoque. I corsisti (più gli uditori) saranno accompagnati al pianoforte dalla pianista Liisa Pimia dell’Accademia Sibelius della Finlandia (la più importante d’Europa), sotto la direzione dell’insegnante d’eccezione Wilma Vernocchi.

Il corso, con varie ore di insegnamento e prove ogni giorno, prevede due concerti gratuiti: sabato 29 luglioe mercoledì 2 agosto alle 21 in piazza Ricci. Il progetto in collaborazione col Distretto della Musica, presieduto dal presidente Anacleto Gambarara, si pone come fine la costituzione di un’Accademia Musicale a Premilcuore, animata dal professor Luigi Colonna, insegnante di chitarra classica.

Quinto Cappelli