Vaccini, apre l’ambulatorio

L’Unità operativa Igiene e Sanità pubblica di Forlì-Cesena ricorda le prossime sedute vaccinali per il rilascio di alcune certificazioni medico legali, negli ambulatori periferici del distretto di Forlì. In pratica si tratta dell’apertura degli ambulatori vaccinali nelle Case di comunità del territorio forlivese, con tutte le date e i luoghi, che si trovano a Predappio in via Trieste 4, a Santa Sofia presso l’ospedale Nefetti in via Renato Valbonesi 1, a Rocca S. Casciano in via San Francesco 4, a Modigliana in piazza Oberdan 6/A, a Forlimpopoli in via Duca D’Aosta 33. Il prossimo appuntamento è Predappio venerdì, dalle 8.30 alle 13. È necessario prenotare tramite Cup o CupTel 800002255. Non serve ricetta medica. Il giorno dell’appuntamento è necessario portare la documentazione sanitaria sulle proprie malattie e sulle terapie in corso e recenti. Le donne in gravidanza e le persone con ferite a rischio possono accedere senza appuntamento, durante l’orario di apertura in tutti gli ambulatori. Info : www.auslromagna.it.