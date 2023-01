Vaccini ko, caso chiuso Assolto l’addetto dell’Ausl

Non solo non deve pagare, come voleva l’accusa. Ma lo Stato riconosce a un dipendente dell’Ausl Romagna un indennizzo di 1500 euro per le spese legali sostenute; in più, gli viene liquidata una parte di costi forfettizzati che dovranno tirare fuori, a metà, Ausl Romagna e Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contrasto dell’emergenza Covid. Cioè, un’altra fetta dello Stato.

Così ha deciso la Corte dei Conti, sezione di Bologna, sul caso dei vaccini guastati all’ospedale di Vecchiazzano, nella notte tra il 14 e 15 gennaio 2021, presso la farmacia ospedaliera. Quella notte il frigo in cui erano stati stivati 1500 dosi di siero Moderna andò in tilt. Il guaio venne scoperto solo la mattina dopo. Quando ormai 800 dosi erano già deteriorate; le restanti, ancora sane, vennero trasferite in altre strutture sanitarie.

L’episodio scatena un sopralluogo dei carabinieri e una successiva inchiesta penale della procura di Forlì a carico dell’uomo che quella sera faceva da ’guardiano’ alla centrale ospedaliera. Gli inquirenti però, alla fine, chiedono l’archiviazione al giudice: non ci sono gli estremi per caratterizzare l’ipotesi del dolo a carico dell’impiegato. Il giudice è dello stesso avviso. Nessun processo penale.

Ma nel frattempo per il dipendente scatta la tagliola della sospensione di due mesi dal lavoro (a partire dal 15 marzo 2021). I vertici dell’azienda sanitaria romagnola gli imputano un comportamento "manifestamente negligente" e "omissivo", che avrebbe originato il deperimento delle dosi di siero anticovid proprio nel momento in cui era in atto l’inizio dell’operazione vaccinale di massa.

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone la procura generale della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. Che chiede così al dipendente i danni: 614,97 euro a favore dell’Ausl Romagna (per spese di trasferimento dei flaconi di vaccino, pedaggi autostradali e retribuzione dell’autista aziendale); e ben 16.406,97 euro a favore del Commissario anticovid, per la perdita patrimoniale subita in conseguenza del deperimento dei vaccini.

Cos’è dunque successo quella sera? Questa la ricostruzione ufficiale, avallata dalla Corte dei Conti: l’addetto alla centrale gestione emergenze dell’ospedale di Forlì è in servizio dalle 21 del 14 gennaio alle 7 del 15 gennaio 2021. Alle 22.38 del 14 gennaio scatta però l’allarme relativo al malfunzionamento di un frigorifero della farmacia ospedaliera. Il guardiano però tacita l’allarme, cliccando su una stringa del computer di servizio. Perché questa azione? L’uomo interpreta male la causa del guasto. Crede che l’allarme riguardi un ascensore. Per la difesa del dipendente (gli avvocati Gian Andrea Ronchi e Alessandra Roncarati) si tratterebbe di "errata vigilanza", non di "mancata vigilanza", ossia di un comportamento, ai sensi di legge, non imputabile ai fini del risarcimento. La Corte concorda: la condotta del dipendente risulta "gravemente censurabile per l’errore commesso", ma non è "omissiva". Insomma, un’assoluzione.

