Vaccino anti-influenzale. I primi ‘virus’ da debellare:: "Disaffezione e informatica"

Partirà lunedì in tutta l’Emilia-Romagna la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2025-26. Un milione e 100mila dosi già disponibili, con la possibilità di arrivare a un milione e mezzo, per fronteggiare l’inverno e i virus respiratori. A confermarlo è il dottor Vincenzo Immordino, medico di medicina generale e sentinella per l’influenza in città: "In questi giorni è in corso la distribuzione. Abbiamo ricevuto tutte le dosi di Influvac e l’80% di Fluad, i due preparati contro la patologia stagionale, siamo pronti ad avviare la campagna".

L’obiettivo, come indicato dalla Regione, è prevenire e ridurre complicanze e ricoveri dovuti all’influenza, che lo scorso anno ha colpito oltre un milione e 200mila persone in Emilia-Romagna. La vaccinazione è raccomandata a tutti, ma gratuita per gli over 60, le donne in gravidanza, i soggetti fragili e chi soffre di patologie croniche. Nonché per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, per i quali sarà disponibile anche la formulazione in spray nasale (senza, dunque, l’iniezione tramite ago).

Qualche difficoltà tecnica per l’avvio della profilassi però non manca: "Dal 1° giugno i medici di base non ricevono nessun certificato vaccinale – sottolinea il dottore –. Quindi, cominciamo la campagna senza che sia stato risolto questo problema informatico. Non possiamo rilasciare questo documento ai pazienti e non sappiamo se i dati vengano comunque trasmessi ai fascicoli sanitari. In ogni caso, anche qualora fosse così, la maggior parte delle persone anziane avrebbe comunque difficoltà a scaricarlo da sola".

Le somministrazioni potranno essere effettuate dai dottori di famiglia, dai pediatri di libera scelta, nei centri dell’Ausl Romagna e nelle farmacie convenzionate. O a domicilio, per le persone con difficoltà motorie. Anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione del farmaco anti-influenzale con quello anti-Covid, riservato soprattutto ai soggetti più fragili. "Il Coronavirus circola ancora – avverte Immordino –: da agosto abbiamo ancora diversi casi e anche qualche ricovero. Per questo, chi ha patologie importanti dovrebbe cogliere l’occasione per fare entrambe le profilassi".

Il picco influenzale, secondo il medico, è atteso "subito dopo le feste natalizie, forse un secondo a febbraio. Quindi il tempo di fare l’iniezione c’è. I sintomi più frequenti del virus saranno febbre alta, tosse, mal di gola e dolore alle ossa".

L’Emilia-Romagna resta ai vertici nazionali per la copertura negli over 65 (tasso vicino al 60%). "La vaccinazione rimane la protezione più efficace per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze, che per alcune persone possono essere molto gravi", ha dichiarato l’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi. Per l’Ausl Romagna, la scorsa stagione si è chiusa con oltre 221mila somministrazioni, in lieve aumento rispetto al 2023-24. Quest’anno si punta a fare ancora meglio, anche se Immordino avverte: "Negli ultimi tempi c’è stata una certa disaffezione verso la profilassi, bisogna incoraggiare i pazienti a farla. È un vaccino consolidato e sicuro: non è una terapia sperimentale".