Vaccino contro l’influenza in sala Europa

Anche quest’anno il Comune di Predappio ha messo a disposizione la Sala Europa in via Marconi 17, per offrire l’opportunità ai cittadini di ricevere il vaccino antinfluenzale, come era già avvenuto gli anni precedenti per le vaccinazioni anticovid. "Questa iniziativa – spiega il sindaco Roberto Canali – è fondamentale per proteggere in particolare gli anziani dall’influenza stagionale e permetterà di gestire l’afflusso dei pazienti in spazi ampi, in grado di evitare assembramenti". Il servizio, che ha preso il via lunedì è disponibile per i pazienti dei medici Giulia Falvo, Angelo Castellini e Marina Montanari, negli orari lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 19. Il medico Giuseppe Bertini effettua le vaccinazioni in ambulatorio. Conclude il sindaco Canali: "Invitiamo tutti i cittadini a condividere queste informazioni con amici e familiari, affinché tutti possano beneficiare di questa opportunità".