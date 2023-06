Val Bidente ferita I sindaci: "Siamo pronti a lottare per avere l’aiuto che ci spetta"

È stata una giornata di sopralluoghi nel territorio dell’alta valle del Bidente assieme all’onorevole Ouidad Bakkali quella effettuata lunedì dai sindaci di Civitella, Galeata e Santa Sofia Claudio Milandri, Francesca Pondini e Daniele Valbonesi. Prima la Sp 4 del Bidente sulla frana di Pianetto e poi la strada comunale di Seggio (Civitella) per finire sulla Sp26 del Carnaio, interrotta tra S. Sofia e Monteguidi, che costringe a passare dalle provinciali per Spinello - S. Uberto - Gamberini per raggiungere la valle del Savio e San Piero in Bagno. Tre località simbolo dell’alluvione del 16-17 maggio tre situazioni nell’alto Bidente (anche se non le sole) che creano ancora grossi problemi.

"Siamo convinti che i danni sul territorio non abbiano confini comunali – ha commentato il sindaco Daniele Valbonesi anche nel suo ruolo di consigliere delegato alla viabilità provinciale forlivese – e che sia necessario il contributo di tutti i soggetti istituzionali a prescindere dall’appartenenza politica. Speriamo che tutti lo comprendano e che concorrano ad un obbiettivo: far partire la ricostruzione che consenta ai cittadini e alle imprese di poter raggiungere le proprie abitazioni e di poter riprendere le proprie attività. Se qualcuno invece pensa ad altro ci troverà agguerriti a portare avanti le ragioni di questa terra che anche se ferita non rinuncerà a lottare per l’aiuto che gli spetta in un momento così difficile". La neo sindaca di Galeata Francesca Pondini ha illustrato alla deputata la difficoltà nei collegamenti con Buggiana in particolare e Milandri, a sua volta, ha aggiornato sullo stato della viabilità del suo martoriato comune. La squadra dei vigili del fuoco di Verona sta lavorando a Seggio verso Castellaro per allargamento strada in direzione poi della Faggiola, mentre i vigili del fuoco di Belluno sta lavorando a Pertino e a San Giovanni. I pompieri di Ancona stanno intervenendo al Montaccio sotto la direzione del geologo Piero Venturini e la squadra vigili del fuoco di Perugia, sta completando l’allargamento della strada alle Villette per San Paolo a cui si aggiunge l’intervento sempre dei pompieri sulla strada Castagnolo- Montefantini.

"Tra le buone notizie – conclude Milandri la ditta Tiesse ha praticamente – completatI i lavori del guado di Voltre, sono stati ultimati la pista e i lavori di sistemazione della strada Bonalda per Bosco Verde e i privati hanno riaperto la strada Borgo Basino – Cà Bionda. Resta molto da fare, ma qualche luce comincia a vedersi".

Oscar Bandini