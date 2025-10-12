Val Bidente in festa con Pisilli. Zii, cugini e amici allo stadio: tifo, due gol e poi la pizza

La nazionale Under 21 maschile di calcio ha travolto la Svezia allo Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena con un secco 4-0. Un successo impreziosito da due gol, al 12’ e al 47’ del primo tempo, da parte del giovane talento della Roma Niccolò Pisilli che con la Romagna, Civitella e la Valle del Bidente ha sempre avuto un legame particolare: suo padre Francesco è fratello di Laura, moglie di Claudio Milandri sindaco di Civitella. Venerdì sera in tanti erano sugli spalti per lui e hanno potuto anche festeggiare insieme dopo il 90’.

"È stata una serata magica", racconta lo zio Milandri, che confessa di essere "entrato allo stadio a partita iniziata a causa di un impegno amministrativo. Il resto della famiglia e alcuni amici del cuore avevano già festeggiato il primo gol di Niccolò. È stata una grande gioia sia per il risultato della Nazionale che per la prestazione super di mio nipote, a cui sono molto legato". Curiosità: la Romagna ha festeggiato anche il gol di Tommaso Berti, cesenate e giocatore del Cesena, autore del 4-0.

Centrocampista della Roma, Pisilli debuttò in serie A in un Roma-Inter nel 2023 (a farlo entrare su Josè Mourinho). Da allora il giovane di strada ne ha fatta giocando più volte nella Roma, diventando una presenza fissa prima nella nazionale Under 19 (con 20 gol) e poi in quella Under 21 dove ha già giocato 14 partite con 3 gol (ha anche una presenza nella Nazionale maggiore ai tempi del ct Luciano Spalletti).

"In estate da sempre i suoi genitori trascorrono 15 giorni a Cervia con noi, ma già dal 2022, causa allenamenti e impegni col calcio, non è riuscito a venire. Sono venuti solo i suoi famigliari. È un bravissimo ragazzo, umile e buono d’animo. Non si è montato la testa almeno fino ad ora: nonostante il successo crescente, ha mantenuto sempre i piedi per terra. Abbiamo un buon rapporto anche se ci vediamo poco ma ci sentiamo appena è possibile. Cerca sempre di trascorrere momenti anche in famiglia perché è molto legato in particolare ai suoi fratelli, ma anche ai miei figli. Ha sempre avuto una particolare simpatia per il mio figlio più grande perché è il cugino maggiore".

In via del tutto eccezionale, mister Silvio Baldini ha dato a Niccolò la possibilità di stare due ore insieme ai famigliari e agli amici a festeggiare con una pizzata in un locale del centro di Cesena. "Abbracci, sorrisi e pacche di congratulazioni con tutti noi, e in particolare con gli amici Marco Zambelli e Annarita Buscherini di Galeata, Francesca Sassi e Davide Branzanti di Cusercoli oltre a Giovanni Milandri e Gloria Bazzocchi di Forlì. Gli amici veri si ritrovano sempre anche a distanza di anni".