Val Bidente, torna ’ARTEria Sp4’

"La cultura è la nostra più importante struttura. La bellezza, il territorio, i borghi e la loro identità, da promuovere attraverso arte, musica, cultura e sport con eventi che lasciano il segno come ‘ARTEria SP4’ sono la strada giusta intrapresa da Dai de jazz e dai quattro comuni della Val Bidente. Come Regione daremo il nostro sostegno a questa rassegna di qualità". Così l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni nel suo intervento al chiostro di Pianetto (Galeata) in occasione della presentazione di ‘ARTEria SP4. Musica e arte nella Val Bidente’. Intervento preceduto e seguito da quelli del presidente di Dai de jazz Mauro Picci, del direttore artistico Jacopo Guidi e del vice presidente Alberto Antolini, della sindaca di Galeata Francesca Pondini, della vice sindaca di Civitella Stefania Marchi, dell’assessora alla cultura di Santa Sofia Chiara Bellini, dal direttore di Alea Ambiente Gianluca Tapparini e dal gestore della Campanara Roberto Casamenti. In sala anche alcuni rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore che collaboreranno alla riuscita del festival. La seconda edizione si svolgerà tra Corniolo, Santa Sofia, Pianetto, Galeata, S. Ellero, Cusercoli e Meldola a luglio da venerdì 4 a domenica 6 e da venerdì 11 a domenica 13 e sabato 19. Hanno offerto il loro contributo Alea Ambiente, Fondazione Carisp Forlì, Romagna Acque a cui si sono aggiunte le Pro loco di Santa Sofia, Galeata, Corniolo-Campigna, il Parco nazionale e tutte le associazioni del territorio descritte nel programma. Venerdì 4 a Pianetto alle 18,30 si inizia con L’Ora D’Aria, che presenta ‘Il Riuso Alimentare’ in collaborazione con Associazione Tempi di Recupero; alle 21 al chiostro del convento anche il Giovanni Guidi trio con ‘The Falcon’.

Si ritorna a S. Sofia sabato 5 al parco fluviale dove L’Ora D’Aria, in collaborazione con Sophia in Libris, presenta Emiliano Cribari in ‘Verde’, reading in piazza Mortani; alle 21,40 MusicaNaturale presenta ‘Banda Osiris’ in ‘Le dolenti note’. Domenica 6 nelle praterie di San Paolo in Alpe eccp Lorenzo Barone e la musica di The Sliders. La giornata si chiude alle 21,30 in piazza Mortani con ‘Avventure da un’altra prospettiva’. Nella seconda settimana il festival tocca Meldola venerdì 11 alle 21,40 all’Arena Hesperia con il concerto ‘Roots’, di Achille Succi e Pietro Ballestrero. Sabato 12 alle 11,30 escursione verso l’abbazia di Sant’Ellero con Andrea Di Giorgio e alle 14 Carlo Mayer in ‘Solenne’. Alle 18 in piazza del Mercato a Galeata camminata ecologica con Alea. Alle 21,40 arriva Nada in concerto. Domenica 13 al Castello di Cusercoli tributo alla musica brasiliana di Gilberto Gil con Silvia Donati e Daniele Santimone. La rassegna si chiude sabato 19 a Corniolo con il duo Anna Ghetti (voce) e Paolo Ghetti (contrabbasso) in ‘Swinging Memories’ nella chiesa di S. Pietro.

Ingressi gratuiti ad eccezione del concerto del 4 luglio (340.5395208). Info: www.daidejazz.it.

Oscar Bandini