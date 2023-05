Val Bidente, viabilità ok Parco e diga ripartono

"La Romagna è anche le sue colline e le sue montagne. Tornate a trovarci: siamo pronti e l’offerta turistica è all’altezza. Dobbiamo ripartire tutti insieme e come romagnoli non possiamo lasciare indietro nessuno. In Val Bidente fra l’altro ora è normale la viabilità verso il Parco nazionale, la Campigna, la diga di Ridracoli, Civitella, Galeata, S. Sofia, Corniolo, la valle di Pietrapazza e Spinello". Così il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, a pochi giorni dal lungo fine settimana del 2-4 giugno raccoglie le sollecitazioni di tanti operatori turistici preoccupati per gli scarsi arrivi degli ultimi giorni e per le disdette estive indotte anche dalle fake news sulla diga o dalla paura delle frane.

"La Bidentina è tutta percorribile in sicurezza fino alla Toscana – conclude Valbonesi –. Tanti gli appuntamenti tra musica, escursioni, arte, incontri conviviali. Vi aspettiamo". E da Ridracoli aggiunge Massimo Casadei della Coop Atlantide, che gestisce i servizi turistici alla diga e dintorni: "Vogliamo far capire che tutti i servizi rivolti agli ospiti sono in funzione. Il lago è bellissimo e incastonato nel verde magico delle foreste patrimonio Unesco e a Ridracoli si arriva in tutta tranquillità". Le canoe sono attive tutte le domeniche e i festivi (dal 7 al 27 agosto tutti i giorni); le escursioni durano 2 ore e le partenze sono cinque: 10.30, 11.30, 14, 15.30 e 16.30; acquistabile il biglietto online con almeno 24 ore di anticipo su https:bit.ly3nh6RtM.

"Non bisogna avere paura dell’acqua – aggiungono i gestori del servizio canoe di Outdoor Romagna Asd. Il più piccolo che è salito aveva 3 mesi e il più anziano 86 anni. Cani e gatti li abbiamo già imbarcati". E sempre a proposito di acqua, il battello elettrico è attivo sabato e domnica con partenze nei seguenti orari: 10, 11, 14, 15, 16 e 17 (al sabato solo pomeriggio). Le modalità di prenotazione sono due: tramite shop online con almeno 24 ore di anticipo sulla data scelta (solo una parte dei biglietti sono venduti sul web) all’indirizzo https:bit.ly41VAQq9; o il giorno stesso in loco, direttamente al punto di imbarco. Non si prendono prenotazioni telefoniche. Il biglietto del battello non è incluso in quello di ingresso a Idro e alla diga; sbarchi e recuperi devono essere concordati presso la biglietteria del battello. "I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti a bordo". aggiunge Casadei.

Domenica prossima, poi, è in programma ‘Ascolta la Foresta’ un’esperienza di Forest Bathing in cui nessuno assume il ruolo di ‘terapista’ se non la Foresta della Lama". L’uscita sarà effettuata da un conduttore di immersione in foresta iscritto al registro della rete Terapie Forestali in Foreste Italiane Ritrovo ore 9.30 presso la biglietteria della diga di Ridracoli; tariffa unica 15 euro e la quota comprende l’ingresso alla diga di Ridracoli (eventuale visita a Idro al rientro), esperienza guidata di immersione in foresta, transfert con battello fino alla zattera del Comignolo e rientro (0543.917912).

"A Santa Sofia e dintorni – conclude l’assessora al turismo Ilaria Marianini – il percorso del Parco fluviale è tornato fruibile in tutta sicurezza. Inoltre le strutture ricettive e quelle della ristorazione sono pronte".

Oscar Bandini