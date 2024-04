’Val Savor’: turismo slow nelle quattro vallate

Prende corpo ‘Val Savor’, progetto di promozione territoriale finanziato dalla Regione e sviluppato dall’Unione di Comuni della Romagna Forlivese che vuole promuovere il proprio territorio come destinazione turistica slow con al centro i percorsi cicloturistici. Il nome Val Savor vuole promuovere la bellezza paesaggistica di 4 vallate (Bidente, Montone, Rabbi e Tramazzo) e 14 comuni i prodotti enogastronomici, il valore del tempo e del vivere bene. Savor è anche un prodotto tipico delle tavole contadine e delle aree rurali della Romagna, ottenuto dalla fermentazione del mosto d’uva con l’aggiunta di altri ingredienti. Grazie alla collaborazione tra Unione, associazioni ciclistiche del territorio e le sezioni Cai di Forlì e di Faenza, sono state individuate e messe a disposizione tracce gpx di percorsi cicloturistici, ad anello attorno a ciascun comune dell’Unione e un gran tour (per esperti) di 234 km che tocca ciascun comune dell’Unione, e annessa bretella di collegamento con Brisighella per tutti i fruitori delle vie di transito da e per la Toscana. "Il progetto ValSavor è un vero e proprio strumento di promozione territoriale – commenta il presidente dell’Unione dei Comuni Francesco Tassinari – finanziato per il 70% dalla Regione. L’Unione di Comuni si sta da alcuni anni impegnando per la valorizzazione del territorio e questo progetto è nato a seguito di quello denominato ‘Rete Bio - amica dei visitatori consapevoli’ con il quale si sono volute raccontare alcune peculiarità dei nostri Comuni nei quali è nato il primo ‘Bio Distretto’ della nostra Regione e nei quali vi è una forte presenza di fattorie didattiche e agrituristiche. Con il progetto ValSavor si vuole invece offrire un’esperienza di turismo lento nel cuore della Romagna – conclude – promuovendo il cicloturismo slow nelle 4 vallate del Tramazzo, Montone, Rabbi e Bidente. Ci si rivolge così ad una platea di utenti molto ampia, in quanto i percorsi individuati sono percorribili non solo da ciclisti esperti ma anche da semplici appassionati". Protagonisti attivi del progetto sono anche le Pro loco. che, aggiunge Atos Mazzoni presidente delle’Unpli provinciale, "hanno collaborato nella fase preliminare dell’esecuzione di tale progetto". I percorsi sono fruibili e scaricabili gratuitamente dal sito www.valsavor.it. Il progetto prevede anche tre eventi a tema nelle seguenti date: 28 aprile (Romagna e Sangiovese bike trekking (e passeggiata) tra cantine con concerto per vin-ile con Matteo Scaioli e La Màquina Parlante ), il 16 giugno (Radici, bike tour tra alberi secolari e radici fuori dal tempo) e 14 luglio (Tour Gourmet, una festa sulle strade del Tour de France).

Oscar Bandini