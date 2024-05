Valbonella, ecco gli orari di apertura ai visitatori

La coop Atlantide, che gestisce il Giardino botanico a Valbonella di Corniolo su mandato del Parco nazionale, ha comunicato gli orari di apertura dell’area regno di fiori, arbusti, ed alberi raggiungibile dopo 3km da Corniolo lungo la strada intercomunale della Braccina. In maggio il giardino sarà aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, in giugno stessi giorni dalle 10 alle 18. In luglio dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18, in agosto tutti i giorni dalle 10 alle 18 e in settembre solo la domenica dalle 10 alle 18. Per info: 0543.917912 – giardinovalbonella@gmail.com.