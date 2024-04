Valbonella, un corso alla scoperta del parco e delle sue orchidee

Al via il corso ‘Le orchidee spontanee del Parco’ giunto alla quarta edizione. Dopo il successo delle precedenti edizioni torna il ‘Corso introduttivo alla scoperta e al riconoscimento delle 51 specie del Parco’, in collaborazione con il Giardino Botanico di Valbonella, patrocinato dal Giros (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee) ed è accreditato da Aigae.

Date del corso: 2-9-16-18 e 19 maggio. Partecipazione libera, massimo 40 iscritti. Iscrizioni: http://forms.gle/sA7gxW8XjuhY4gG79.