Valbonesi e Ancarani boom. Il Pd fa il pieno di preferenze: due consiglieri, missione compiuta

e Sergio Tomaselli

È festa. Il Pd forlivese può finalmente stappare la bottiglia del vincitore, anzi, dei vincitori, perché di consiglieri all’assemblea legislativa ne manda ben due, Daniele Valbonesi che si è imposto con oltre 9mila preferenze, e Valentina Ancarani, seconda con 8mila indicazioni. Si ribalta così la posizione di cinque anni fa, quando fu il territorio cesenate a portare due consiglieri, Lia Montalti e Massimo Bulbi, mentre Forlì era rimasta all’asciutto. Ai ‘cugini’ d’oltre Savio resta qualche ora di brivido, ma l’assessora comunale Francesca Lucchi, arrivata terza nella lista, dovrebbe farcela.

Che le cose andassero bene a livello regionale era nell’aria da giorni e gli instant poll hanno subito confermato una forbice tra Michele de Pascale ed Elena Ugolini fino a 16 punti percentuale. Sono poi arrivati i dati dai vari seggi sparpagliati nei singoli comuni e il Pd si è così confermato primo partito con il 44,06% in città a Forlì, mentre anche le preferenze hanno iniziato a premiare la scelta della segreteria territoriale di puntare sull’unità del partito andando a indicare i due ex segretari quali candidati.

"È un risultato che va oltre le aspettative, visto anche il dato sull’affluenza che inizialmente ci aveva preoccupati e che è figlio di un tentativo strumentale a livello nazionale di nascondere in qualche modo il fatto che si andasse a votare in Emilia-Romagna – afferma Gessica Allegni, segretaria territoriale dem –. Sono molto felice del risultato di Michele, meritato e frutto della campagna elettorale che ha fatto, dove ha messo in campo una grandissima umiltà. Ha girato molto a partire dai piccoli comuni dando una grande attenzione all’ascolto e alle richieste dei cittadini e delle varie realtà sociali ed economiche di un territorio che con lui, come presidente, avrà sicuramente una centralità importante nei prossimi cinque anni. La Romagna è stata attraversata da fenomeni alluvionali continui e rispetto ai quali de Pascale ha espresso le sue idee molto chiaramente, facendo anche autocritica su ciò che non ha funzionato e mettendo in campo proposte per investire sulla prevenzione e la messa in sicurezza del territorio. Un altro dato che ci rallegra è quello legato al risultato del Pd, con dei picchi altissimi anche nel Forlivese. Si tratta di un risultato eccezionale, frutto del nostro lavoro di squadra e unitario".

Quando è stato chiaro che la vittoria, oltre della Regione fosse anche quella personale dei due candidati, si è potuto festeggiare al comitato elettorale in cosro Garibaldi, in angolo con piazza Saffi. "Mi aspettavo un grande risultato – afferma il neo consigliere regionale, Daniele Valbonesi – perché abbiamo fatto un gran lavoro a livello di partito. Siamo stati tra la gente col sorriso, facendo delle proposte e ascoltando, come è accaduto nei territori montani, il rancore e la rabbia che ancora esistono. Quindi è un risultato che ci ripaga dopo anni di sofferenza, va dato merito alla nostra segretaria, Gessica Allegni, e a tutto il territorio che con questo voto ha voluto riscattarsi dopo momenti difficili per la nostra sinistra".

Entusiasta anche Valentina Ancarani, anche lei con un passato da segretaria territoriale, da consigliera comunale e da vicepresidente della Provincia. "È un risultato straordinario, sono felicissima. Mi aspettavo un’affluenza regionale più alta, questo è un dato su cui dovremo riflettere. Il fatto che più del 50% della gente non vada a votare non è sicuramente un grande risultato ed è una questione su cui noi, così come gli altri partiti, dobbiamo interrogarci".