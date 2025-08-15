Valbonesi è il nuovo presidente di Legambiente Alto Bidente

Enzo Valbonesi, già presidente del Parco nazionale, è stato eletto presidente del circolo Legambiente Alto Bidente. L’assemblea degli iscritti, alla quale ha preso parte anche il direttore regionale dell’associazione del ‘Cigno verde’ Francesco Occhipinti, ha inoltre nominato il nuovo consiglio direttivo, composto adesso da Emiliano Conficoni, Tommaso Anagni, Gianluca Ravaioli e Stefano Samorè.

Il fiume Bidente sarà al centro dell’attività della associazione ambientalista, un sito dove non mancano i problemi (abbandono di rifiuti lungo le aree più note soprattutto durante l’estate, controllo delle portate nel periodo estivo, scarsa vigilanza, ecc.) e tra i primi interlocutori si è deciso di fare alcuni approfondimenti con i gruppi di cittadini, a cominciare dai più giovani, che frequentano maggiormente il fiume. e le associazioni dei pescatori di Santa Sofia e Civitella, nonché le scuole anche per organizzare l’edizione autunnale di ‘Puliamo il Mondo’ con la pulizia dell’area dalla Brusatopa a piazza Matteotti coinvolgendo cittadini, associazioni, studenti e insegnanti.

"Legambiente nazionale – precisa il neo presidente – ha candidato al finanziamento di Unipol un progetto per il corso d’acqua del Bidente. Il progetto che è ora al vaglio di Unipol contiene azioni che potrebbero vedere anche il nostro circolo a collaborare. Inoltre potrebbe consentire di allargare la partecipazione anche ai tre Comuni dell’alta valle".

Il secondo filone riguarderà il secondo anno del progetto di educazione ambientale ‘Amico Albero’ che coinvolge il Comune di Santa Sofia, il Parco nazionale e la Fondazione Carisp di Forlì che, in prospettiva, oltre all’Istituto Comprensivo di Santa Sofia, potrebbe coinvolgere anche quello di Civitella.

"Col Parco nazionale – aggiunge il neo presidente – vogliamo affrontare in particolare la situazione della zona di Campigna-Fangacci-Burraia (parcheggi, viabilità, politiche di tutela delle sommità del crinale, servizi turistici, manutenzioni, piste da sci, ecc.). Invece con Romagna Acque verrà presto richiesto un primo incontro con il nuovo presidente per verificare le scelte che riguardano la gestione del corso d’acqua e più in generale le politiche della società inerenti i territori che forniscono la risorsa idrica a tutta la Romagna".

Valbonesi (nella foto), che da poco è ridiventato cittadino di Santa Sofia, oltre a ringraziare il precedente presidente Emiliano Conficoni per il lavoro svolto nei tre anni di vita del circolo, ha tenuto a ribadire che il suo mandato è teso a creare le condizioni per "un allargamento dell’associazione e soprattutto a favorire nel più breve tempo possibile un ricambio di dirigenza per lasciare il posto a soci più giovani. Lo stile di lavoro dell’associazione sarà quello di operare senza alcuna pregiudiziale verso tutte le istituzioni e le forze associative presenti nel territorio – conclude –, ma agendo al contempo con il massimo rigore perché la tutela dell’ambiente sia centrale nelle politiche per il rilancio dei territori della montagna e non solo".

Oscar Bandini