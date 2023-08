Valbonesi firma per lei Tra i consiglieri, solo una

L’appello lanciato ieri a Gessica Allegni affinché decida di candidarsi alla segreteria territoriale del Pd è firmato da ben 51 iscritti: fra questi spicca il segretario uscente, Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia, che in un primo momento sembrava potersi ricandidare come segretario, ma che adesso appoggerebbe l’eventuale mozione Allegni. Con lui anche un altro primo cittadino, Jader Dardi, di Modigliana.

Vi sono anche altri amministratori come Loretta Prati, consigliera comunale di Forlì; Matteo Zanchini, assessore a Santa Sofia; Rodolfo Galeotti, consigliere comunale a Rocca San Casciano e vicepresidente del consiglio dell’Unione dei Comuni. Sono vari anche i segretari dei circoli che hanno sottoscritto l’appello: Stefano Canonici di Castrocaro, Maurizio Castagnoli di Forlimpopoli, Filippo Scogli di Bertinoro, Luca Flamigni di Predappio, Roberto Freddi di Premilcuore, Tomas Rubboli di Meldola, Gabriele Nuzzolo di Santa Sofia, Maria Assunta Mini di Rocca San Casciano, in città Carla Cecchi dei Romiti, Claudia Fiore dei quartieri Resistenza-Spazzoli, Luca Rinieri della zona Cervese e Davide Simoncelli di Bussecchio.

Un appello trasversale rispetto al congresso nazionale che ha portato alla segreteria Elly Schlein, appoggiata dalla sindaca Allegni. Ma Valbonesi appoggiava in quel caso Bonaccini, così come il segretario Pd di Forlimpopoli, Maurizio Castagnoli, nonché l’ex numero uno di Formula Servizi Graziano Rinaldini, che è tra i firmatari ed era nel comitato che appoggiava il presidente della Regione.

Scorrendo l’elenco dei nomi che hanno firmato la lettera, si nota – a parte la Prati – una certa mancanza di consiglieri comunali di Forlì: "Io sono un firmatario della mozione di Alessandro Gasperini – ha spiegato Soufian Hafi Alemani, capogruppo dem in consiglio comunale a Forlì –, ma ben venga l’eventuale candidatura di Gessica Allegni. Parlo a titolo personale, non saprei motivare le scelte dei miei compagni di gruppo. Ogni iscritto al partito e, quindi, anche consigliere comunale è libero di appoggiare chi vuole nell’ottica di un dialogo interno volto alla crescita del Pd". Macroscopica anche l’assenza di Valentina Ancarani, già segretaria prima di Valbonesi e attuale vicepresidente della Provincia.

Se due sono i sindaci che sottoscrivono l’appello, altri due no: Milena Garavini di Forlimpopoli e Roberto Cavallucci di Meldola. "Al momento non ho firmato per nessuno – afferma la prima cittadina artusiana –. Non per mancanza di stima, che anzi provo verso entrambi. Cercherò di capire meglio idee, progetti di partito e politica. Mi auguro che questo congresso sia un autentico dibattito e non si riduca a una serie di tattiche e posizionamenti di schieramenti, che troppo hanno logorato il Pd forlivese".

Matteo Bondi