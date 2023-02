Valbonesi: "Grande strumento di partecipazione" Si vota in 37 seggi, ecco chi può e come fare

Domani si tengono le primarie del Pd per eleggere il nuovo segretario tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

"Un appuntamento fondamentale per il futuro del nuovo Pd – afferma Daniele Valbonesi, segretario dem forlivese –. Le primarie sono un grandissimo strumento di partecipazione, che da sempre ci contraddistingue, dando la possibilità a tutti coloro che condividono i valori del partito di scegliere la futura linea politica e i nuovi dirigenti. Per questo invito tutti i nostri elettori e simpatizzanti a partecipare, dando il loro prezioso contributo. Ci tengo sempre a ringraziare i tantissimi volontari". Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, devono dichiarare di essere elettori del Pd e versare almeno 2 euro. Possono votare anche gli stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su. Per trovare il proprio seggio tra i 37 allestiti sul territorio, basta verificare la corrispondenza della propria sezione elettorale. Per qualsiasi informazione si può consultare, oltre al sito nazionale, anche il sito www.pdforli.org o chiamare la Federazione del Pd forlivese domani dalle ore 8 alle ore 20, allo 0543.33719.