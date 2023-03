"Valbura e Pian dei Preti, 380mila euro per le frane"

"Nell’ultimo consiglio provinciale abbiamo avuto la conferma di un finanziamento di 380mila euro, destinato a due frane sulla sp 25 della Valbura, che collega Portico a Premilcuore, l’alta valle del Montone all’alto Rabbi". La notizia arriva da Sauro Baruffi, vicesindaco di Premilcuore e consigliere provinciale.

La strada provinciale della Valbura è rimasta completamente chiusa per una vasta frana in località Quertura dal 2014 al 2021, a 5 km dall’innesto con la SS67 del Muraglione, nel versante del Montone. Poi due anni fa è stata parzialmente riaperta per i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e gli autorizzati. Ma le popolazioni locali, gli operatori turistici e tutti gli appassionati di moto e bici chiedono da tempo ai sindaci e alle autorità che sia riaperta a tutti gli effetti. Sulla stessa strada, ma a due km da Premilcuore, in località Pian dei Preti, si trova una seconda frana meno invasiva, ma che ostacola la carreggiata. Il finanziamento prevede la sistemazione anche di questo punto. Commenta Baruffi: "Ora finalmente dovremmo essere arrivati alla soluzione. Si tratta di fondi europei che arrivano ai comuni di Premilcuore e Portico e San Benedetto, attraverso la Provincia, nell’ambito di un finanziamento più ampio di 1,4 milioni concesso alle aree interne del nostro Appennino, con una media di 150mila euro per Comune". I lavori dovrebbero partire presto e concludersi prima dell’estate.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Portico e San Benedetto Maurizio Monti: "Speriamo che la strada della Valbura sia messa in totale sicurezza a breve, perché si tratta di una via di comunicazione che ricopre un grande ruolo economico e turistico, non solo per il mantenimento delle nostre popolazioni sul territorio, ma anche per uno sviluppo futuro della montagna".

q.c.