Valentina Bardi, il libro sabato a Galeata

L’associazione culturale ricreativa Teodorico e la Pro loco di Galeata organizzano sabato alle 17,30 la presentazione dell’ultimo libro dell’autrice galeatese Valentina Bardi ‘Quella cosa che chiamiamo vita’ (Bookabook) per ringraziare i sostenitori del passaparola che ne hanno reso possibile la stampa. L’incontro si terrà in via Cenno Cenni 10 e dialogherà con l’autrice Milena Landi; Claudia Olivetti e Laura Beoni leggeranno alcuni estratti. Al termine aperitivo con piadina fritta e tortelli alla lastra.