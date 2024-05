Valeria decorata da Mattarella: ora è ’alfiere’

Ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona, ieri, la diciassettenne forlivese Valeria Frasca, alla quale è stato conferito il titolo di ‘Alfiere della Repubblica’ come riconoscimento per il suo impegno manifestato nei giorni successivi all’alluvione, quando ha prestato servizio volontario nel centro di coordinamento dei soccorsi del quartiere San Benedetto. Durante la cerimonia al Quirinale, nonostante l’emozione del momento, Valeria ha voluto cogliere l’occasione per regalare a Mattarella la maglietta del ‘Movimento studenti dell’Azione Cattolica’, del quale lei è una delle due segretarie forlivesi.