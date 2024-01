Valerio e Francesca sposi da cinquant’anni

Un altro traguardo, raggiunto insieme. Oggi Valerio Montefiori e Francesca Casamenti festeggiano cinquant’anni di matrimonio. Era il 12 gennaio 1974, infatti, quando si giurarono eterno amore davanti a don Elmo nella chiesa di Pieve Salutare. La loro vita insieme è un esempio per tutti, in particolare per i figli Maurizio e Milena che, con Rachele e le amate nipoti Lucrezia e Ginevra, fanno loro tanti auguri: "Siete due persone d’oro, come le nozze che festeggiate". Ai due coniugi forlivesi vanno le felicitazioni anche della nostra redazione.