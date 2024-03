Valerio Melandri: "Il ‘San’ decollerà col museo del ’900. Eventi estivi alla Rocca"

Assessore Valerio Melandri, lei dichiarò l’obiettivo che i forlivesi cominciassero a dirsi ‘ci vediamo al San’, ovvero il circuito che include San Domenico, San Sebastiano e Santarelli. C’è riuscito?

"Ancora no, ma non è un progetto completo. Quando al Santarelli ci saranno la biblioteca universitaria e il museo del Novecento sarà molto più appetibile".

Eppure, l’unico catalizzatore sembra il San Domenico.

"Gli altri sono come una pioggerellina che bagna la terra e porta frutti. Penso che una città come Forlì abbia bisogno di iniziative grandi e di quelle piccole: le medie non servono a niente e hanno dimostrato di dare gli stessi risultati di quelle piccole con costi superiori. Come la collezione Verzocchi".

Che lei vuole spostare.

"Sì, proprio perché è la tipica iniziativa media: una bellissima collezione messa però in un luogo decentrato, con un allestimento valido, ma non all’altezza. Ed è per questo che presto sarà spostata a palazzo Albertini".

Per questo e perché serviva uno spazio consono per ospitare i libri della biblioteca durante i lavori al Merenda. Quanto ha inciso?

"Palazzo Romagnoli era l’unico luogo possibile per mantenere il servizio bibliotecario. Se così non fosse stato, forse se ne sarebbe potuto discutere. Ma sono comunque convinto che la collezione Verzocchi a palazzo Albertini sarà meglio valorizzata".

In 19 anni nessun progetto è riuscito a portare i turisti del San Domenico in piazza Saffi, perché dovrebbe riuscirci la Verzocchi?

"Perché i progetti precedenti non avevano una vera attrattiva".

Oltre al San, lei ha coniato altre sigle come Magyc, ovvero il museo della ginnastica, e Mars, che include i palazzi Merenda, Albertini, Romagnoli e San Domenico. I Verdi hanno criticato anche questa sua propensione alle sigle. Sono idee sue?

"Certo. I musei moderni si chiamano tutti con una sigla: pensiamo a Moma, Mambo, Macro e tanti altri. Quando è riuscito, l’acronimo può creare appetibilità e rendere un luogo riconoscibile".

Il Mars è quella meno riuscita.

"Infatti è solo una sigla tecnica che indica un perimetro di edifici. L’abbiamo usata tra noi per intenderci, ma non piace nemmeno a me e non verrà utilizzata".

Sempre nello spirito di brandizzare alcuni luoghi, lei ha inventato anche il Miglio bianco che mira a far diventare patrimonio Unesco. Rimarrà un sogno?

"Intanto siamo stati attenzionati dall’Unesco, poi si vedrà. Il ‘Miglio bianco’, però, funziona: le persone utilizzano questa espressione e vi identificano un quartiere cittadino".

Tra le obiezioni che sono state fatte alla sua candidatura Unesco c’è il fatto che non tutti gli edifici sono razionalisti.

"Quello non è un quartiere razionalista, ma un quartiere che, in 1,5 chilometri, fornisce un catalogo di tutti i quattro stili nel Novecento: razionalismo, liberty, eclettismo e classicismo. Non ci sono realtà simili in Italia".

Pensa che potrebbe attirare turisti da fuori?

"Sì, ma non i flussi di Firenze o Milano, ma neanche di Ravenna o Bologna, bisogna essere realisti. L’importante è fare cose che possono essere fatte solo a Forlì ed evitare iniziative generiche che si potrebbero svolgere ovunque. Penso, come esempio positivo, al festival ‘Cara Forlì’".

Un altro festival fortemente forlivese è quello di Caterina Sforza che, però, non sembra avere la notorietà di ‘Cara Forlì’ o del Buon Vivere. Cosa è mancato?

"Nulla. La gente viene e se ne parla tanto a livello nazionale: lo considero un festival che ha sfondato. Se non è popolare come Cara Forlì forse è perché ha una natura diversa, ma mi sembra che in sole quattro edizioni abbia fatto moltissimo".

Quest’anno nell’arena San Domenico ci sarà un cantiere aperto per il quarto stralcio dei musei. Dove si terranno gli eventi?

"Nella corte interna della Rocca di Ravaldino che può ospitare 300 persone. A lavori ultimati torneremo al San Domenico, ma il festival di Caterina sarebbe bene restasse alla Rocca".

Da esperto di fundraising, perché per l’alluvione il Comune ha raccolto meno della Regione e anche di Ravenna?

"Siamo la terza città in Italia per donazioni online. A Ravenna Eni ha donato 5 milioni di euro, bisogna tenerne conto. Noi, senza l’appoggio di realtà simili, abbiamo comunque ottenuto un ottimo risultato".

È vero che sta scrivendo un libro sul suo mandato?

"Uscirà dopo le elezioni. Sarà un omaggio al sindaco Zattini e alla sua capacità di fare gruppo: in cinque anni non abbiamo mai litigato in giunta. Si chiamerà ‘Il metodo Zattini’ e il sottotitolo sarà ‘Cinque anni di compagnia’".

Il controcanto dei ‘Cinque anni di solitudine’ che scrisse Roberto Balzani. Eppure con Balzani collaborerete per il museo del ’900 all’ex Santarelli.

"Lo stimo molto e penso che fosse la persona migliore per quel ruolo. Perciò, quando ne abbiamo parlato con l’Università di Bologna, lo abbiamo indicato espressamente".

Lei parla di relazioni idilliache in giunta, eppure anche lo stesso Zattini, pur rimarcando le sue qualità, usò un’espressione colorita per descrivere il suo carattere...

"Ma certo. Siamo romagnoli".

Farebbe un secondo mandato?

"Se il sindaco avrà bisogno di me ci sarò. Faccio mio un motto salesiano: ‘Nulla chiedere, nulla rifiutare’".