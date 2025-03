Valle del Montone, domani in Duomo per la messa

Le parrocchie di Terra del Sole, Castrocaro, Pieve Salutare, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, che giuridicamente formano il vicariato dell’Acquacheta della diocesi di Forlì-Bertinoro (due le unità pastorali: Terra del Sole e Castrocaro; e le altre da Dovadola in su), hanno organizzato per domani pomeriggio il ‘Pellegrinaggio giubilare del vicariato’ in Cattedrale a Forlì.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 15 a Forlì presso il parcheggio dell’Argine, nei pressi di Villa Serena, da raggiungere dai vari paesi della vallata del Montone con mezzi propri. Di lì inizierà il pellegrinaggio a piedi, con canti, preghiere e riflessioni (scelti e preparati da don Urbano Tedaldi, parroco di Castrocaro) fino alla Cattedrale, dove saranno accolti all’ingresso dal vescovo Livio Corazza, che alle 16 presiederà la messa, animata da un coro di vallata diretto da don Marino Tozzi, arciprete di Terra del Sole. Chi non desidera fare il cammino a piedi si troverà alle 15.45 davanti alla Cattedrale per entrare insieme agli altri in chiesa.

"Il pellegrinaggio giubilare di tutte le parrocchie del nostro vicariato in Cattedrale – spiega don Giovanni Amati, parroco di Rocca San Casciano e dell’unità pastorale – è anche l’occasione per acquistare l’indulgenza plenaria, con possibilità di confessarsi". Durante la messa saranno raccolte le "offerte frutto della penitenza personale", da consegnare poi al termine al vescovo per le necessità dei poveri.

La parrocchia di Rocca San Casciano mette a disposizione un pullman per i bambini del catechismo di Rocca e Dovadola, con partenza alle 14 dal punto bus di Rocca.

