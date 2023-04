"Valle del Montone, ecco le priorità"

La deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri ha incontrato l’amministrazione comunale di Rocca San Casciano, insieme a Luca Bartolini, coordinatore forlivese FdI, e a Vincenzo Bongiorno, uno dei tre coordinatore del Comitato per la statale 67. Con il sindaco Pier Luigi Lotti sono stati diversi gli argomenti toccati, dalle due proposte di legge di FdI per arginare lo spopolamento delle aree interne, che prevedono incentivi per le imprese nell’ambito della creazione di zone franche montane, sostegno ai cittadini che decidono di vivere in queste zone e dove si elimina il numero minimo di alunni per costituire le classi a scuola. Secondo la deputata "l’esperimento che Rocca San Casciano sta portando avanti, con il progetto Cambia Vita (che ha portato nel 2021 ben 25 residenti da fuori), ci dice che chi prova a vivere in un piccolo borgo si accorge della buona qualità della vita. E proprio per questo chi intraprende questa esperienza poi decide di fermarsi qui". Ecco perché Cambia Vita "è un bel progetto che può dare preziose indicazioni anche a livello nazionale". Per mantenere le persone nelle aree interne, però, "servono anche atti concreti come quelli previsti nei disegni di legge di FdI. Più che contributi, serve un percorso strutturale per migliorare il livello dei servizi in collina e montagna". Nei giorni scorsi la deputata era stata anche a Dovadola. "La valle del Montone ha bisogno di interventi per la messa in sicurezza della statale 67", aveva detto, lodando il progetto di videosorveglianza della giunta di Francesco Tassinari, con un focus al recupero delle eccellenze locali. "Il riferimento è al completamento della ristrutturazione della Rocca dei Conti Guidi, progetto su cui l’Amministrazione in carica ha dedicato tante energie, ma anche alla valorizzazione della Casa del Portuale".

A Castrocaro, con il sindaco Francesco Billi, ha ragionato di prospettive turistiche, considerando Castrocaro e Terra del Sole "una risorsa strategica per tutto il comprensorio forlivese" in virtù della sua vocazione termale. Infine "Castrocaro ha espresso l’esigenza di poter avere nuovi bacini per stoccare l’acqua in modo da metterla a servizio, ad esempio, delle aziende agricole: l’Esecutivo sta lavorando a un provvedimento normativo urgente che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori essenziali per fronteggiare la siccità".

q.c.